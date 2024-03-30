Головне
Шахтар з дублем Шведа розгромив Оболонь в 22 турі УПЛ
Сьогодні 15:00 2596
Чорноморець завдяки хет-трику Авагімяна впевнено переміг Полісся в 22 турі УПЛ
Сьогодні 17:26 1933
Середу визнали найкращим спортсменом 2023 року за версією European Aquatics
Сьогодні 15:10 3524 1
Богачук – Мендоса: онлайн-трансляція
Сьогодні 14:39 1199
12 українських чемпіонів та фіаско Ломаченка
Сьогодні 11:32 687
Богачук і Мендоса провели фінальне зважування та битву поглядів
Сьогодні 10:25 474
Чемпіон ставить на Богачука
Сьогодні 09:41 338
Надії Полісся та рецепт одужання Динамо: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 5,79
Сьогодні 07:30 491
Сергій Богачук – Браян Мендоса: в очікуванні напруженого титульного поєдинку
Сьогодні 04:02 959
Сіннер познущався над росіянином Мєдвєдєвим у півфіналі Мастерса в Маямі
Вчора 22:56 1590
Прямі трансляції
Хуст - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Хуст - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 12:08 776
Металіст - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металіст - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
28.03.2024 12:45 366
Лівий берег - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
28.03.2024 08:40 377
ФСК Маріуполь - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
28.03.2024 06:38 552
Поділля - Кремінь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Поділля - Кремінь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
28.03.2024 05:00 323

Стали відомі стартові склади на матч Верес - Кривбас

Сьогодні 17:23 161 0
Стали відомі стартові склади на матч Верес - Кривбас
#Верес, #Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Рівненський Верес та криворізький Кривбас оголосили стартові склади на матч 22 туру чемпіонату України.

Початок гри заплановано на 18:00, трансляцію можна буде переглянути на УПЛ ТБ.

Стартові склади:

Верес: Паст, Вовченко, Гакман, Дахновський, Кучеров, Кучеренко, Шастал, Сміян, Мрвальєвич, Кухарук, Яго.

Запасні: Когут, Кулик, Балан, Мельник, Сезар, Шевченко, Кльоц, Годя, Шестаков, Гайдучик, Янаков, Курко.

Кривбас: Кліщук, Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго, Кузик, Бізімана, Вакулко, Задерака, Микитишин, Прінс Аду.

Запасні: Хома, Маханьков, Бандейра, Сантіні, Татарков, Іліч, Твердохліб, Луньов, Соса, Хомченовський, Блізніченко, По

Нагадаємо, нещодавно у межах 22 туру Української Прем'єр-ліги Шахтар розгромив Оболонь.

Коментарі ()
Популярне зараз
Росіянин битиметься в андеркарді бою Усик — Ф’юрі Росіянин битиметься в андеркарді бою Усик — Ф’юрі 11609
Епіцентр-Подоляни стали другими фіналістами Суперліги Епіцентр-Подоляни стали другими фіналістами Суперліги 5291
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця 4781
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця 3679
Середу визнали найкращим спортсменом 2023 року за версією European Aquatics Середу визнали найкращим спортсменом 2023 року за версією European Aquatics 3524 1
NAVI вийшли у півфінал PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2 NAVI вийшли у півфінал PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2 5274 2
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 106108
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 29307
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 36287
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 15121
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 11584
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 39712