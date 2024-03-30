Стали відомі стартові склади на матч Верес - Кривбас

Джерело - Чемпіон.

Рівненський Верес та криворізький Кривбас оголосили стартові склади на матч 22 туру чемпіонату України.

Початок гри заплановано на 18:00, трансляцію можна буде переглянути на УПЛ ТБ.

Стартові склади:

Верес: Паст, Вовченко, Гакман, Дахновський, Кучеров, Кучеренко, Шастал, Сміян, Мрвальєвич, Кухарук, Яго.

Запасні: Когут, Кулик, Балан, Мельник, Сезар, Шевченко, Кльоц, Годя, Шестаков, Гайдучик, Янаков, Курко.

Кривбас: Кліщук, Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго, Кузик, Бізімана, Вакулко, Задерака, Микитишин, Прінс Аду.

Запасні: Хома, Маханьков, Бандейра, Сантіні, Татарков, Іліч, Твердохліб, Луньов, Соса, Хомченовський, Блізніченко, По

Нагадаємо, нещодавно у межах 22 туру Української Прем'єр-ліги Шахтар розгромив Оболонь.