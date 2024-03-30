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Дженоа зіграла внічию з Фрозіноне: результати матчів 30 туру Серії А

Сьогодні 17:58 280 0
Дженоа зіграла внічию з Фрозіноне: результати матчів 30 туру Серії А
#Аталанта, #Дженоа, #Лаціо, #Мілан, #Наполі, #Торіно, #Фіорентина, #Фрозіноне, #Руслан Малиновський

Джерело - Чемпіон.

30 березня в 30 турі італійської Серії А відбулося три матчі.

Чемпіонат Італії - Серія А
30 тур, 30 березня

Наполі - Аталанта 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 26 Міранчук, 0:2 - 45 Скамакка, 0:3 - 88 Копмайнерс

Дженоа - Фрозіноне 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 30 Гудмундссон (пен), 1:1 - 36 Рейньєр

Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський вийшов на заміну у перерві грі. А на 62 хвилині отримав пошкодження і був замінений. 

Торіно - Монца 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 69 Санабрія (пен)

30 березня в італійській Серії А відбудеться ще кілька ігор:

19:00. Лаціо - Ювентус

21:45. Фіорентина - Мілан

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