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Копмайнерс хоче піти з Аталанти: гравець назвав клуби, які цікавляться ним

Сьогодні 12:39 51 0
Копмайнерс хоче піти з Аталанти: гравець назвав клуби, які цікавляться ним
#Аталанта, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Копмайнерс

Джерело - Telegraaf.

Теон Копмайнерс сказав керівництву Аталанти, що хоче залишити команду після закінчення цього сезону. 

Про це розповів сам гравець в інтерв’ю Telegraaf. 

"Я попросив Аталанту, щоб мене продали влітку. Я чекаю на важливе рішення. Минулого року мене хотів підписати Наполі, також я знаю про інтерес з боку Ювентуса", - сказав Копмайнерс.

Цього сезону нідерландський піівзахисник є найбільш результативним гравцем Аталанти. На його рахунку 12 голів та 4 асисти в 34 матчах в усіх турнірах. Контракт Копмайнерса з Аталантою розрахований до кінця сезону 2026/27. 

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