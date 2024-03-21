Копмайнерс хоче піти з Аталанти: гравець назвав клуби, які цікавляться ним

Джерело - Telegraaf.

Теон Копмайнерс сказав керівництву Аталанти, що хоче залишити команду після закінчення цього сезону.

Про це розповів сам гравець в інтерв’ю Telegraaf.

"Я попросив Аталанту, щоб мене продали влітку. Я чекаю на важливе рішення. Минулого року мене хотів підписати Наполі, також я знаю про інтерес з боку Ювентуса", - сказав Копмайнерс.

Цього сезону нідерландський піівзахисник є найбільш результативним гравцем Аталанти. На його рахунку 12 голів та 4 асисти в 34 матчах в усіх турнірах. Контракт Копмайнерса з Аталантою розрахований до кінця сезону 2026/27.