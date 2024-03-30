Джерело - Чемпіон.
30 березня в 30 турі італійської Серії А відбулося три матчі.
Чемпіонат Італії - Серія А
30 тур, 30 березня
Наполі - Аталанта 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 26 Міранчук, 0:2 - 45 Скамакка, 0:3 - 88 Копмайнерс
Дженоа - Фрозіноне 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 30 Гудмундссон (пен), 1:1 - 36 Рейньєр
Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський вийшов на заміну у перерві грі. А на 62 хвилині отримав пошкодження і був замінений.
Торіно - Монца 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 69 Санабрія (пен)
30 березня в італійській Серії А відбудеться ще кілька ігор:
19:00. Лаціо - Ювентус
21:45. Фіорентина - Мілан