Всупереч усьому: віцепрезидент Кривбаса заявив, що команда все одно гратиме у Кривому Розі

Попри велику кількість повітряних тривог, Кривбас буде продовжувати проводити свої домашні матчі в Кривому Розі.

Про це віцепрезидент клубу Артем Гагарін заявив в інтерв’ю Tribuna.com.

"З самого початку відновлення УПЛ, на початку літа 2022 року, клубом було прийнято рішення, що ми будемо жити та тренуватися в Кривому Розі. Далі було пів сезону на виїзді, і ось при першій можливості, коли ворога відтиснули за Херсон, ми отримали дозвіл та почали грати у рідному місті.

Клуб паралельно робив трансляції для вболівальників в бомбосховищах: домашніх і виїзних матчів, організовував додаткову мінімальну квоту для входу вболівальників на стадіон ще в першому колі. Весь цей час ми робили все можливе, щоб футбол був ближче до вболівальників. Бо інакше для кого і для чого ми граємо?!