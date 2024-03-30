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Всупереч усьому: віцепрезидент Кривбаса заявив, що команда все одно гратиме у Кривому Розі

Сьогодні 13:22 1194 0
Всупереч усьому: віцепрезидент Кривбаса заявив, що команда все одно гратиме у Кривому Розі
#Кривбас

Джерело - Tribuna.com.

Попри велику кількість повітряних тривог, Кривбас буде продовжувати проводити свої домашні матчі в Кривому Розі. 

Про це віцепрезидент клубу Артем Гагарін заявив в інтерв’ю Tribuna.com. 

"З самого початку відновлення УПЛ, на початку літа 2022 року, клубом було прийнято рішення, що ми будемо жити та тренуватися в Кривому Розі. Далі було пів сезону на виїзді, і ось при першій можливості, коли ворога відтиснули за Херсон, ми отримали дозвіл та почали грати у рідному місті.

Клуб паралельно робив трансляції для вболівальників в бомбосховищах: домашніх і виїзних матчів, організовував додаткову мінімальну квоту для входу вболівальників на стадіон ще в першому колі. Весь цей час ми робили все можливе, щоб футбол був ближче до вболівальників. Бо інакше для кого і для чого ми граємо?!

Футбол – це те, що приносить позитивні емоції, яких так зараз не вистачає. Футбол – це те, що відволікає від всього жахіття, що відбувається навколо. Впевнений, що 650 000 мешканців нашого міста, які залишились жити в Кривому Розі, або вимушено переїхали з тимчасово окупованих територій, заслуговують на те, щоб мати розрядку у вигляді футболу. Ми будемо грати в Кривому Розі всупереч всьому!" - сказав Гагарін. 

Зазначимо, що деякі матчі цього туру УПЛ будуть проводитися без уболівальників через посилення ракетних обстрілів РФ. Втім, у Полтаві планують пустити велику кількість глядачів на матч Ворскла - Динамо. 

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