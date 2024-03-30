Польський півзахисник Рибус: Мені писали, що я російська шльондра

Джерело - TVP Sport.

Польському півзахиснику казанського Рубіна Мацею Рибусу надходили образи за рішення залишитися в РФ.

Про це він розповів в інтерв’ю TVP Sport.

"Я отримував різні повідомлення. Писали, що я продався і що мене мають мобілізувати до російської армії, щоб я йшов н***й і ніколи не повертався до Польщі. Що я ганчірка, зрадник, російська шльондра. Це прикро, але коли вирішив залишитися в Росії, я знав, що мене може чекати", - сказав Рибус.

Нагадаємо, за рішення залишитися в РФ Рибуса виключили зі збірної Польщі. Окрім Рубіна, він також виступав за Тєрєк, Локомотив, Спартак і французький Ліон. Починав кар’єру у варшавській Легії.