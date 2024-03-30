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Польський півзахисник Рибус: Мені писали, що я російська шльондра

Сьогодні 13:00 147 1
Польський півзахисник Рибус: Мені писали, що я російська шльондра

Джерело - TVP Sport.

Польському півзахиснику казанського Рубіна Мацею Рибусу надходили образи за рішення залишитися в РФ. 

Про це він розповів в інтерв’ю TVP Sport. 

"Я отримував різні повідомлення. Писали, що я продався і що мене мають мобілізувати до російської армії, щоб я йшов н***й і ніколи не повертався до Польщі. Що я ганчірка, зрадник, російська шльондра. Це прикро, але коли вирішив залишитися в Росії, я знав, що мене може чекати", - сказав Рибус. 

Нагадаємо, за рішення залишитися в РФ Рибуса виключили зі збірної Польщі. Окрім Рубіна, він також виступав за Тєрєк, Локомотив, Спартак і французький Ліон. Починав кар’єру у варшавській Легії. 

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