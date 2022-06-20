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Рибуса виключили із збірної Польщі

Сьогодні 17:56 284 0
Захисник відмовився покидати росію
Рибуса виключили із збірної Польщі

Джерело - sport.ua.

Керівництво збірної Польщі вирішило усунути від команди захисника Мацея Рибуса. 

Про це повідомляє пресслужба польського футбольного союзу.

Він не розглядатиметься тренерським штабом як претендент на поїздку на чемпіонат світу 2022 року в Катарі.

Таке рішення пов'язане з тим, що Рибус відмовився покидати росію після початку війни в Україні. Його контракт із Локомотивом діяв до кінця червня. Після його завершення Рибус вирішив не покидати росію, а перейти до іншого московського клубу - Спартака.

Рибус виступав за Локомотив із 2017 року. З 2012 по 2016 роки він також виступав за Терек із Грозного. У збірній Польщі Рибус дебютував у 2009 році, всього провів 66 матчів та забив 2 голи.

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