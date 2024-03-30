Головне
Сергій Богачук: Від цього бою залежить моє подальше життя
Вчора 11:33 8012 5
Результати зважування перед боєм Богачук — Мендоса
Сьогодні 10:25 159
Чемпіон ставить на Богачука
Сьогодні 09:41 190
Надії Полісся та рецепт одужання Динамо: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 5,79
Сьогодні 07:30 249
Сергій Богачук – Браян Мендоса: в очікуванні напруженого титульного поєдинку
Сьогодні 04:02 827
Сіннер познущався над росіянином Мєдвєдєвим у півфіналі Мастерса в Маямі
Вчора 22:56 1138
Кадрові труднощі Шахтаря та важка поїздка для Динамо: головні інтриги 22 туру УПЛ
Вчора 21:00 691
NAVI вийшли у півфінал PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2
Вчора 20:24 4565 2
Шпаргалка для вболівальника: орієнтовний склад молодіжної збірної України на чемпіонат Європи-2024 з баскетболу
Вчора 19:49 304
Прометей не залишив шансів для Юридичної Академії та вийшов у фінал Суперліги
Вчора 17:54 2208
Прямі трансляції
СК Полтава - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
28.03.2024 10:45 317
Лівий берег - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
28.03.2024 08:40 346
ФСК Маріуполь - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
28.03.2024 06:38 536
Поділля - Кремінь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Поділля - Кремінь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
28.03.2024 05:00 311
Карпати - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
28.03.2024 02:00 403

У плані напихати - це більше Стьопа: Різник розповів про атмосферу в Шахтарі

Сьогодні 09:37 128 0
У плані напихати - це більше Стьопа: Різник розповів про атмосферу в Шахтарі
#Дмитро Різник, #Шахтар Донецьк

Джерело - Український футбол.

Тарас Степаненко може на правах капітана може влаштувати "пихач". 

Про це розповів воротар Шахтаря Дмитро Різник. 

"У плані "напихати" – це більше "Стьопа". Думаю, всі, хто виходить на поле, хочуть зіграти так, щоб не підвести команду. Тарас вміє осмикнути своєчасно, "приземлити" по ділу.

Інші ж – ні, ніхто не "прибиває". Той же Ракицький – це позитивна людина, він має терплячість пояснювати нам, молодшим. Думаю, для захисників дивитися, як він мислить на полі, як виконує фірмові передачі – це майстер-клас.

Із Чигринським я менше грав, щоб судити, але, як мені здається, його темперамент також не передбачає "пиханини". Ну, або мені щастило грати так, щоб від заслужених людей не отримувати зауважень", - сказав Різник. 

Нагадаємо, наразі Степаненко відновлюється від травми, через яку пропустив матчі збірної України проти Боснії і Герцеговини та Ісландії. У січні 24-річний опорний півзахисник підписав новий контракт з Шахтарем. А от Дмитро Чигринський був виключний з заявки на УПЛ. Відома причина цього рішення клубу. 

Коментарі ()
Популярне зараз
NAVI вийшли у півфінал PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2 NAVI вийшли у півфінал PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2 4565 2
Сокіл - чемпіон України сезону-2023/2024 Сокіл - чемпіон України сезону-2023/2024 5582
Українский боксер, який завтра може стати чемпіоном, отримав жалюгідний гонорар за свій дебютний бій Українский боксер, який завтра може стати чемпіоном, отримав жалюгідний гонорар за свій дебютний бій 35087
Сергій Богачук: Від цього бою залежить моє подальше життя Сергій Богачук: Від цього бою залежить моє подальше життя 8012 5
Прометей не залишив шансів для Юридичної Академії та вийшов у фінал Суперліги Прометей не залишив шансів для Юридичної Академії та вийшов у фінал Суперліги 2208
Епіцентр-Подоляни стали другими фіналістами Суперліги Епіцентр-Подоляни стали другими фіналістами Суперліги 4987
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 159834
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 93532
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 47814 1
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 36319 1
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 60981
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 358968