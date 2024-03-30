У плані напихати - це більше Стьопа: Різник розповів про атмосферу в Шахтарі

Тарас Степаненко може на правах капітана може влаштувати "пихач".

Про це розповів воротар Шахтаря Дмитро Різник.

"У плані "напихати" – це більше "Стьопа". Думаю, всі, хто виходить на поле, хочуть зіграти так, щоб не підвести команду. Тарас вміє осмикнути своєчасно, "приземлити" по ділу.

Інші ж – ні, ніхто не "прибиває". Той же Ракицький – це позитивна людина, він має терплячість пояснювати нам, молодшим. Думаю, для захисників дивитися, як він мислить на полі, як виконує фірмові передачі – це майстер-клас.

Із Чигринським я менше грав, щоб судити, але, як мені здається, його темперамент також не передбачає "пиханини". Ну, або мені щастило грати так, щоб від заслужених людей не отримувати зауважень", - сказав Різник.