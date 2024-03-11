Панков пояснив, чому Шахтар прибрав Чигринського з заявки на УПЛ

"Так, це правда, він виключений з заявки на УПЛ. Але його контракт чинний до кінця сезону. Зробили так, тому що в нього стався рецидив травми – він майже відновився, спробував, але травма не дала йому працювати на 100%.

У нього контракт з Шахтарем, він відновлюється, в команді. Нічого страшного не трапилося. Звісно, хотілося, щоб він допоміг Шахтарю у боротьбі за чемпіонство та у Кубку, але вік і така травма, не дуже важка, але яка не дає йому працювати на 100%. Тому він проходить реабілітацію, приїжджає на базу. Тільки йому стане краще – почне тренуватися з командою. Але в цьому сезоні не зможе зіграти", – сказав Панков.