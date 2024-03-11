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Панков пояснив, чому Шахтар прибрав Чигринського з заявки на УПЛ

Сьогодні 17:26 104 0
Панков пояснив, чому Шахтар прибрав Чигринського з заявки на УПЛ

Джерело - Tribuna.com.

Центральний захисник Шахтаря Дмитро Чигринський був виключений з заявки на УПЛ через травму. 

Про це розповів агент футболіста Олександр Панков. 

"Так, це правда, він виключений з заявки на УПЛ. Але його контракт чинний до кінця сезону. Зробили так, тому що в нього стався рецидив травми – він майже відновився, спробував, але травма не дала йому працювати на 100%.

У нього контракт з Шахтарем, він відновлюється, в команді. Нічого страшного не трапилося. Звісно, хотілося, щоб він допоміг Шахтарю у боротьбі за чемпіонство та у Кубку, але вік і така травма, не дуже важка, але яка не дає йому працювати на 100%. Тому він проходить реабілітацію, приїжджає на базу. Тільки йому стане краще – почне тренуватися з командою. Але в цьому сезоні не зможе зіграти", – сказав Панков. 

Нагадаємо, Чигринський грав за Шахтар із 2002 по 2015 рік (з перервою на сезон 2009/10, коли він перейшов за 25 млн євро в Барселону). 

Напередодні Шахтар здолав Колос у 20 турі УПЛ та очолив турнірну таблицю чемпіонату України. 

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