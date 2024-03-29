Бенфіка з Трубіним у складі мінімально перемогла Шавіш у 27 турі чемпіонату Португалії

Джерело - Чемпіон.

Бенфіка мінімально обіграла Шавіш у межах 27 туру чемпіонату Португалії з футболу.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0 на користь "орлів". Єдиний гол у матчі забив Жуан Невес. По ходу матчу лісабонці двічі нереалізували пенальті - спершу Ді Марія на 26 хвилині, а потім Кабрал на 66.

Український воротар Анатолій Трубін вийшов у стартовому складі та відстояв на нуль. Це третій поспіль "сухий" матч українця за свій клуб.

Чемпіонат Португалії

27 тур, 29 березня

Бенфіка - Шавіш 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 68 Невес.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про потенційного конкурента українця у складі Бенфіки.