Баранка: Це абсолютно нормально, що УАФ хоче змін

Франческо Баранка підтвердив інформацію, що він покидає посаду голови комітету етики та чесної гри в Українській асоціації футболу.

Про це повідомляє Тribuna.com.

"Так, інформація правдива. Вони не надали мені жодної конкретної причини, але я, звісно, приймаю їхнє рішення. Це абсолютно нормально, що вони хочуть змін. Я не знаю, хто займе мою посаду.

Досі відкрита можливість, що ми дійдемо певної згоди і продовжимо співпрацю як зовнішня сторона у межах моніторингу.

Це був тривалий період тут для мене, і ми мали чудові результати у боротьбі з договірними матчами. Я завжди матиму Україну в серці і буду завжди у розпорядженні на випадок, якщо УАФ знадобиться моя допомога", - сказав італієць.