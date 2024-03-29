Баранка: Це абсолютно нормально, що УАФ хоче змін

Джерело - Tribuna.com.
Франческо Баранка підтвердив інформацію, що він покидає посаду голови комітету етики та чесної гри в Українській асоціації футболу.
Про це повідомляє Тribuna.com.
"Так, інформація правдива. Вони не надали мені жодної конкретної причини, але я, звісно, приймаю їхнє рішення. Це абсолютно нормально, що вони хочуть змін. Я не знаю, хто займе мою посаду.
Досі відкрита можливість, що ми дійдемо певної згоди і продовжимо співпрацю як зовнішня сторона у межах моніторингу.
Це був тривалий період тут для мене, і ми мали чудові результати у боротьбі з договірними матчами. Я завжди матиму Україну в серці і буду завжди у розпорядженні на випадок, якщо УАФ знадобиться моя допомога", - сказав італієць.
Нагадаємо, Баранка очолив комітет у грудні 2016 року та запам'ятався боротьбою з договірними матчами. У лютому цього року виконком організації переобрав його на даній посаді.
Раніше Катерина Монзуль замінила ще одного італійця Лучано Лучі на посаді голови суддівського комітету УАФ.