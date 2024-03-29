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Манчестер Сіті підпише 14-річного талановитого американця

Сьогодні 20:43 167 0
Манчестер Сіті підпише 14-річного талановитого американця
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Сіті

Джерело - The Athletic.

Манчестер Сіті близький до підписання 14-річного півзахисника Філадельфії Кавана Саллівана.

Про трансфер інформує The Athletic.

За інформацією видання, "містяни" погодили умови трансферу гравця. Англійський клуб виплатить Філадельфії близько 2,1 млн доларів. За рахунок бонусів сума може сягнути 5 млн доларів. Також Юніон збереже право отримати частину грошей від перепродажу футболіста.

Уперше 14-річний Салліван привернув увагу Сіті рік тому, двічі забивши за збірну США U15 одноліткам з Англії.

Гравець не зможе приєднатися до "містян" до 18-річчя і тому залишиться в Америці. Як володар німецького паспорта, він матиме право перейти в Жирону або Палермо (інші клуби з City Football Group), коли йому буде 16-17 років.

У манчестерському клубі вважають Саллівана потенційно одним із найталановитіших футболістів і очікують, що він почне грати за основну команду Філадельфії вже з 15 років.

На півзахисника також претендували Боруссія Дортмунд, Реал та Баварія. 

Нагадаємо, що цієї неділи, 31 березня Манчестер Сіті зіграє з Арсеналом на стадіоні "Етіхад" у Манчестері.

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