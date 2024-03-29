Артета розповів, кого вважає найкращим тренером світу

Джерело - Football London.
Наставник лондонського Арсенала Мікель Артета вважає Жузепа Гравдіолу з Манчестер Сіті найкращим тренером світу.
Його слова передає Football London.
"Моє ставлення до Жузепа не змінилося. Я вважаю, що Гвардіола з запасом є найкращим тренером світу. Найкращим. Крім того, він один з найприємніших людей у футболі.
І точно мені було з ним дуже приємно та весело разом працювати. Але, звісно, наше спілкування змінилося, коли ми стали тренерами різних команд. Але моє ставлення до Жузепа ніколи не зміниться, це факт", - сказав наставник.
Зазначимо, що гра Манчестер Сіті - Арсенал відбудеться в неділю, 31 березня на стадіоні "Етіхад" у Манчестері.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо хто не зможе зіграти за "містян" у матчі 30 туру Англійської Прем'єр-ліги.