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Артета розповів, кого вважає найкращим тренером світу

Сьогодні 19:59 97 0
Артета розповів, кого вважає найкращим тренером світу
#Мікель Артета, #Жузеп Гвардіола, #Манчестер Сіті, #Арсенал Лондон

Джерело - Football London.

Наставник лондонського Арсенала Мікель Артета вважає Жузепа Гравдіолу з Манчестер Сіті найкращим тренером світу.

Його слова передає Football London.

"Моє ставлення до Жузепа не змінилося. Я вважаю, що Гвардіола з запасом є найкращим тренером світу. Найкращим. Крім того, він один з найприємніших людей у футболі.

І точно мені було з ним дуже приємно та весело разом працювати. Але, звісно, наше спілкування змінилося, коли ми стали тренерами різних команд. Але моє ставлення до Жузепа ніколи не зміниться, це факт", - сказав наставник.

Зазначимо, що гра Манчестер Сіті - Арсенал відбудеться в неділю, 31 березня на стадіоні "Етіхад" у Манчестері.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо хто не зможе зіграти за "містян" у матчі 30 туру Англійської Прем'єр-ліги.

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