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Мальдіні може стати спортивним директором Ньюкасла

Сьогодні 18:15 135 0
Мальдіні може стати спортивним директором Ньюкасла
#Паоло Мальдіні, #Ньюкасл

Джерело - Inews.

Ньюкасл розглядає колишнього капітана збірної Італії та Мілана Паоло Мальдіні, як кандидата на посаду спортивного директора клубу.

Про це повідомляє видання Inews.

За інформацією джерела, англійський клуб продовжує пошуки заміни Дену Ешуорту. Головним кандидатом є колишній спортивний директор Монако Пол Мітчелл. В шортлист Ньюкасла також входить Мальдіні та директор Спортінга Угу Віаною.

Також представники Ньюкасла спілкувалися з колишнім директором Роми Тіагу Пінту, і контактували з Руї Педро Брасом з Бенфіки.

Нагадаємо, що Мальдіні залишив посаду технічного директора Мілана в червні 2023 року.

Зазначимо, Ден Ешуорт залишив свою посаду в лютому. Він приєднається до Манчестер Юнайтед.

 

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