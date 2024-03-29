Баранка покине УАФ - джерело

Джерело - Чемпіон.

Українська асоціація футболу завершить співпрацю з італійським фахівцем Франческо Баранкою, який очолює комітет етики та чесної гри.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

"Сьогодні в італійця останній день контракту з УАФ, який, за моєю інформацією, не буде пролонгований. Чи залишиться він в українському футболі - питання відкрите. Але вже точно не на чолі комітету з етики та чесної гри УАФ. Там далі буде нова людина керувати", - розповів Бурбас.

Нагадаємо, Баранка очолив комітет у грудні 2016 року та запам'ятався боротьбою з договірними матчами. У лютому цього року виконком організації переобрав його на даній посаді.

Раніше Катерина Монзуль замінила ще одного італійця Лучано Лучі на посаді головни суддівського комітету УАФ.