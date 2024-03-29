Ювентус націлився на вінгера Лаціо

Туринський Ювентус готує трансфер вінгера Лаціо Маттіа Дзакканьї.

Про це повідомляє La Gazzette dello Sport.

Чинний контракт футболіста з "орлами" завершується у 2025 році. "Стара синьйора" намагається використати дану ситуацію, щоб підписати гравця за вигідною ціною.

Зазначається, що сторони вже провели перші переговори.

Дзакканьї став гравцем римлян у 2021 році. На його рахунку 110 матчів, в яких він забив 20 голів та віддав 13 результативних передач.

Нещодавно Лаціо офіційно оголосив про призначення нового головного тренера.