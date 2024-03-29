Робертсон уникнув серйозної травми

Джерело - Daily Mail.

Шотландський захисник Ліверпуля Ендрю Робертсон уникнув серйозного пошкодження, отриманого у нещодавній грі національної команди Шотландії проти Північної Ірландії (0:1).

Про це заявляє Daily Mail.

За інформацією видання, травма гомілкостопного суглоба виявилась не такою серйозною, однак фулбек все одно не допоможе Ліверпулю у найближчих матчах.

Робертсон цього сезону вже отримував серйозну травму плеча. Сталося це у матчі за збірну восени, коли шотландці грали проти збірної Іспанії.

Нагадаємо, що Ліверпуль займає перше місце в Англійській Прем'єр-Лізі, розділяючи цю позицію з Арсеналом.