Нападник збірної України U-19: Ми зробили щось неймовірне

Форвард юнацької збірної України U-19 Матвій Пономаренко поділився емоціями після перемоги в еліт-раунді відбору Євро-2024 і виходу до фінальної частини турніру.

Слова нападника цитує УАФ.

"Емоції переповнюють, адже ми зробили щось неймовірне. Я хочу подякувати всім, хто нас підтримував, і особливо воїнам ЗСУ, завдяки яким ми тут знаходимося та можемо грати у футбол. Без вас цього успіху не було б.

Усі розуміємо, що попереду на нас чекає важкий фінальний турнір, але поки є час трошки порадіти цьому успіху ", - сказав Пономаренко.