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Нападник збірної України U-19: Ми зробили щось неймовірне

Сьогодні 23:03 96 0
Нападник збірної України U-19: Ми зробили щось неймовірне
#збірна України U-19

Джерело - УАФ.

Форвард юнацької збірної України U-19 Матвій Пономаренко поділився емоціями після перемоги в еліт-раунді відбору Євро-2024 і виходу до фінальної частини турніру.

Слова нападника цитує УАФ.

"Емоції переповнюють, адже ми зробили щось неймовірне. Я хочу подякувати всім, хто нас підтримував, і особливо воїнам ЗСУ, завдяки яким ми тут знаходимося та можемо грати у футбол. Без вас цього успіху не було б.

Усі розуміємо, що попереду на нас чекає важкий фінальний турнір, але поки є час трошки порадіти цьому успіху ", - сказав Пономаренко.

Нагадаємо, що юнацька збірна України впевненно перемогла Швейцарію у вирішальному матчі за перше місце в групі 7.

Україна посіла перше місце у групі зі Швейцарією, Латвією та Північною Македонією, вигравши всі матчі з загальним рахунком 8:0.

Фінальна стадія Євро-2024 пройде у Північній Ірландії з 15 по 28 липня 2024 року. Цей турнір буде відбірковим від УЄФА до ЧС-2025 (U-20). 

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