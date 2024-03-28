Нападник збірної України U-19: Ми зробили щось неймовірне

Джерело - УАФ.
Форвард юнацької збірної України U-19 Матвій Пономаренко поділився емоціями після перемоги в еліт-раунді відбору Євро-2024 і виходу до фінальної частини турніру.
Слова нападника цитує УАФ.
"Емоції переповнюють, адже ми зробили щось неймовірне. Я хочу подякувати всім, хто нас підтримував, і особливо воїнам ЗСУ, завдяки яким ми тут знаходимося та можемо грати у футбол. Без вас цього успіху не було б.
Усі розуміємо, що попереду на нас чекає важкий фінальний турнір, але поки є час трошки порадіти цьому успіху ", - сказав Пономаренко.
Нагадаємо, що юнацька збірна України впевненно перемогла Швейцарію у вирішальному матчі за перше місце в групі 7.
Україна посіла перше місце у групі зі Швейцарією, Латвією та Північною Македонією, вигравши всі матчі з загальним рахунком 8:0.
Фінальна стадія Євро-2024 пройде у Північній Ірландії з 15 по 28 липня 2024 року. Цей турнір буде відбірковим від УЄФА до ЧС-2025 (U-20).