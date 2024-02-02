Півзахисник Манчестер Юнайтед хоче грати за збірну України

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник молодіжної команди Манчестер Юнайтед Закері Бауманн хоче виступати за збірну України.
Про це розповів журналіст Володимир Звєров.
"Нещодавно мені про нього розповів головний тренер юнацької збірної України (U-17). Там є підтримка та бажання самого хлопця грати за Україну. У "Манчестер Юнайтед" підтримують його, якщо Закері викличуть до української збірної.
Він дуже технічний, чудово працює з м'ячем. У цього хлопця високий футбольний інтелект", – розповів Звєров.
17-річний Закері Бауманн має український і англійський паспорт, його батьки є мігрантами з Коломиї.