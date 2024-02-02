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Півзахисник Манчестер Юнайтед хоче грати за збірну України

Закері Бауманн хоче представляти українську збірну
Сьогодні 12:12 707 0
Півзахисник Манчестер Юнайтед хоче грати за збірну України
#Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник молодіжної команди Манчестер Юнайтед Закері Бауманн хоче виступати за збірну України.

Про це розповів журналіст Володимир Звєров.

"Нещодавно мені про нього розповів головний тренер юнацької збірної України (U-17). Там є підтримка та бажання самого хлопця грати за Україну. У "Манчестер Юнайтед" підтримують його, якщо Закері викличуть до української збірної.

Він дуже технічний, чудово працює з м'ячем. У цього хлопця високий футбольний інтелект", – розповів Звєров.

17-річний Закері Бауманн має український і англійський паспорт, його батьки є мігрантами з Коломиї.

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