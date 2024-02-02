Півзахисник Манчестер Юнайтед хоче грати за збірну України

Півзахисник молодіжної команди Манчестер Юнайтед Закері Бауманн хоче виступати за збірну України.

Про це розповів журналіст Володимир Звєров.

"Нещодавно мені про нього розповів головний тренер юнацької збірної України (U-17). Там є підтримка та бажання самого хлопця грати за Україну. У "Манчестер Юнайтед" підтримують його, якщо Закері викличуть до української збірної.

Він дуже технічний, чудово працює з м'ячем. У цього хлопця високий футбольний інтелект", – розповів Звєров.