Талант Ювентуса може змінити клуб вже влітку

Вінгер Ювентуса Сем'юел Ілінг-Джуніор став трансферною ціллю англійських та італійських клубів.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що він може перейти в іншу команду вже у літнє трансферне вікно.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Samuel Iling-Junior could be on the move in the summer as clubs in Italy and England are showing serious interest in the winger.



Iling-Junior, out of contract in June 2025 and currently not in active talks to sign new deal despite good relationship with Juve. pic.twitter.com/heC0NKEZHF