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Талант Ювентуса може змінити клуб вже влітку

Сьогодні 09:48 106 0
Талант Ювентуса може змінити клуб вже влітку
#Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Ювентуса Сем'юел Ілінг-Джуніор став трансферною ціллю англійських та італійських клубів.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що він може перейти в іншу команду вже у літнє трансферне вікно.

Контракт футболіста чинний до 30 червня 2025 року. У поточному сезоні 20-річний гравець зіграв за Ювентус у 19 матчах, забив 1 м'яч та віддав 2 результативні передачі.

Transfermarkt оцінює Ілінга-Джуніора в 12 мільйонів євро.

Нагадаємо, "стара синьйора" проведе свій наступний поєдинок 30 березня проти Лаціо в межах 30 туру Серії А. У минулому турі туринці зіграли внічию з Дженоа. Наразі клуб посідає 3 сходинку в турнірній таблиці.

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