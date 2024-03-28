Талант Ювентуса може змінити клуб вже влітку

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Ювентуса Сем'юел Ілінг-Джуніор став трансферною ціллю англійських та італійських клубів.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що він може перейти в іншу команду вже у літнє трансферне вікно.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Samuel Iling-Junior could be on the move in the summer as clubs in Italy and England are showing serious interest in the winger.



Iling-Junior, out of contract in June 2025 and currently not in active talks to sign new deal despite good relationship with Juve. pic.twitter.com/heC0NKEZHF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 27, 2024

Контракт футболіста чинний до 30 червня 2025 року. У поточному сезоні 20-річний гравець зіграв за Ювентус у 19 матчах, забив 1 м'яч та віддав 2 результативні передачі.

Transfermarkt оцінює Ілінга-Джуніора в 12 мільйонів євро.

Нагадаємо, "стара синьйора" проведе свій наступний поєдинок 30 березня проти Лаціо в межах 30 туру Серії А. У минулому турі туринці зіграли внічию з Дженоа. Наразі клуб посідає 3 сходинку в турнірній таблиці.