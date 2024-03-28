Два клуби УПЛ цікавляться захисником молодіжної збірної України

Джерело - ТаТоТаке.

Два клуби Української Прем’єр-ліги виявляють інтерес до центрального захисника Чорноморця та збірної України U-21 Володимира Салюка.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Джерело не зазначає, які саме клуби зацікавлені в підписанні 21-річного центрбека, але додає, що керівництво Чорноморця відхилило пропозицію щодо Салюка від шведського Гаммарбю. За інформацією джерела, Гаммарбю пропонував 600 тисяч євро, але одесити оцінюють свого вихованця у вищу суму.

Нагадаємо, раніше генеральний директор Чорноморця Анатолій Місюра, коментуючи чутки про трансфер Салюка, сказав, що на "паркані теж х*й написано".

Цього сезону захисник Чорноморця відіграв 17 матчів в УПЛ. Результативними діями не відзначався, має у своєму пасиві 4 жовтих картки. Контракт Володимира з рідним клубом розрахований до кінця наступного сезону.