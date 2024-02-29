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Манчестер Юнайтед готовий вислухати пропозиції щодо Антоні

Гравець втратив місце у стартовому складі
Сьогодні 11:32 41 0
Манчестер Юнайтед готовий вислухати пропозиції щодо Антоні
Фото - Getty Images
#Антоні, #Манчестер Юнайтед

Джерело - dailymail.co.uk.

Манчестер Юнайтед готовий влітку продати бразильського вінгера Антоні.

Про це повідомляє Daily Mail.

Манкуніанці півтора року тому заплатили Аяксу за гравця 95 млн євро.

МЮ хоче позбутися гравця через його погану форму  та бажанням клубу скоротити витрати. При цьому клубу зараз буде складно отримати за футболіста хоча б половину з витраченої на нього суми.

Натомість головний тренер Ерік тен Гаг вірить, що гравець зможе вийти з ігрової кризи.

Відзначимо, що Антоні лише двічі вийшов у старті МЮ в останніх 9 матчах. У поточному сезоні АПЛ у вінгера ще немає результативних дій у 20 турах. 

Напередодні Манчестер Юнайтед здолав Ноттінгем у Кубку Англії завдяки голу на 89-й хвилині гр и.

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