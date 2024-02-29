Гравець втратив місце у стартовому складі

Манчестер Юнайтед готовий влітку продати бразильського вінгера Антоні.

Про це повідомляє Daily Mail.

Манкуніанці півтора року тому заплатили Аяксу за гравця 95 млн євро.

МЮ хоче позбутися гравця через його погану форму та бажанням клубу скоротити витрати. При цьому клубу зараз буде складно отримати за футболіста хоча б половину з витраченої на нього суми.

Натомість головний тренер Ерік тен Гаг вірить, що гравець зможе вийти з ігрової кризи.

Відзначимо, що Антоні лише двічі вийшов у старті МЮ в останніх 9 матчах. У поточному сезоні АПЛ у вінгера ще немає результативних дій у 20 турах.

Напередодні Манчестер Юнайтед здолав Ноттінгем у Кубку Англії завдяки голу на 89-й хвилині гр и.