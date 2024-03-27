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22.03.2024 12:00 961

Реал продовжить контракти з двома ветеранами клубу

Сьогодні 22:45 122 0
Реал продовжить контракти з двома ветеранами клубу
#Васкес, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Начо, #Реал Мадрид

Джерело - As.

Лукас Васкес та Начо підпишуть нові контракти з Реалом. 

Про це повідомляє As. 

За інформацією джерела, "королівський клуб" планує оголосити про продовження співпраці з двома досвідченими захисниками після наступного матчу проти Атлетіка Більбао. Поєдинок 30 туру Ла Ліги відбудеться у неділю, 31 березня. 

Зазначимо, що 34-річний Начо та 32-річний Васкес - вихованці Реала. Обоє перебувають у системі клубу ще з 2007 року. Начо перед потраплянням у першу команду кілька сезонів провів у Кастільї, а Васкес на сезон їздив у оренду в Еспаньол. 

Нещодавно також стало відомо, що Тоні Кроос також продовжить контракт з Реалом. 

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