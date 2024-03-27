Реал продовжить контракти з двома ветеранами клубу

Джерело - As.

Лукас Васкес та Начо підпишуть нові контракти з Реалом.

Про це повідомляє As.

За інформацією джерела, "королівський клуб" планує оголосити про продовження співпраці з двома досвідченими захисниками після наступного матчу проти Атлетіка Більбао. Поєдинок 30 туру Ла Ліги відбудеться у неділю, 31 березня.

Зазначимо, що 34-річний Начо та 32-річний Васкес - вихованці Реала. Обоє перебувають у системі клубу ще з 2007 року. Начо перед потраплянням у першу команду кілька сезонів провів у Кастільї, а Васкес на сезон їздив у оренду в Еспаньол.

Нещодавно також стало відомо, що Тоні Кроос також продовжить контракт з Реалом.