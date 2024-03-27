Кроос продовжить контракт з Реалом

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Реала Тоні Кроос підпише новий контракт із мадридським клубом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Німець продовжить угоду до літа 2025 року. Зазначимо, що нинішній контракт Крооса спливає влітку 2024-го.

Сторони ще узгоджують деталі нового договору, однак питання з продовженням співпраці вже вирішено.

🚨⚪️ EXCLUSIVE: Toni Kroos will stay and continue at Real Madrid as new one year deal until 2025 is set to be agreed!



Direct talks between Kroos and Real on contract and it’s now just a formality to sign, imminent.



Super season again for Kroos at Real and also with Germany now. pic.twitter.com/8DSMUToDs5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 27, 2024

34-річний півзахисник виступає за Реал з 2014 року. Тоні Кроос завоював із мадридським клубом 21 трофей: 4 перемоги у Лізі чемпіонів, 3 – у Ла Лізі, 5 — у клубному чемпіонаті світу, 4 - у Суперкубку УЄФА. 1 раз німець виграв із "вершковими" Кубок Іспанії, а у Суперкубку країни перемагав 4 рази.

У нинішньому сезоні німецький півзахисник провів за Реал 35 матчів, забив 1 гол та віддав 7 гольових передач.

Раніше повідомлялося, що захисник Баварії Альфонсо Девіс усно погодив два варіанти переходу до мадридського Реала.