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Кроос продовжить контракт з Реалом

Сьогодні 15:22 91 0
Кроос продовжить контракт з Реалом
Фото - Getty Images
#Кроос, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Реала Тоні Кроос підпише новий контракт із мадридським клубом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Німець продовжить угоду до літа 2025 року. Зазначимо, що нинішній контракт Крооса спливає влітку 2024-го.

Сторони ще узгоджують деталі нового договору, однак питання з продовженням співпраці вже вирішено.

34-річний півзахисник виступає за Реал з 2014 року. Тоні Кроос завоював із мадридським клубом 21 трофей: 4 перемоги у Лізі чемпіонів, 3 – у Ла Лізі, 5 — у клубному чемпіонаті світу, 4 - у Суперкубку УЄФА. 1 раз німець виграв із "вершковими" Кубок Іспанії, а у Суперкубку країни перемагав 4 рази.

У нинішньому сезоні німецький півзахисник провів за Реал 35 матчів, забив 1 гол та віддав 7 гольових передач.

Раніше повідомлялося, що захисник Баварії Альфонсо Девіс усно погодив два варіанти переходу до мадридського Реала.

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