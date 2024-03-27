Ребров: Хочу подякувати цій команді за їхню гру та характер

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров подякував гравцям національної команди за вихід на чемпіонат Європи-2024.

Про це український фахівець написав у інстаграмі.

"Позаду дуже виснажливий кваліфікаційний цикл до Євро-2024. У тяжкій групі ми боролися до самого кінця за прямий вихід, та обидві гри плей-оф раунду так само виявилися дуже непростими. Хочу подякувати цій команді за їхню гру та характер протягом останніх 9 місяців. Разом ми заслужено здобули путівку на Євро та будемо надалі працювати та намагатися розвиватися в позитивному напрямку!

Понад усе, я надіюсь що вчорашня перемога принесла хоч невеликий момент радості та позитивних емоцій якомога більше українцям у ці важки часі. Ці хлопці грають заради вас всіх, особливо за людей які щодень продовжують боронити нашу країну від ворога. Саме завдяки їм, в нас є можливість продовжувати грати та представляти нашу державу. Слава Україні, Слава ЗСУ!", - написав Ребров.

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Збірна України перемогла Ісландію (2:1) у фіналі плей-оф кваліфікації та здобула путівку до фінальної частини європейської першості, яка відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня.