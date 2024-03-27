Головне
Як Ребров мітить на найуспішнішого тренера в історії збірної: 5 уроків за підсумками матчу Україна - Ісландія
Сьогодні 12:50 339
Стамбул прийматиме Європейські ігри-2027
Сьогодні 12:21 148
"Браво, Ребров! Сумніваюсь, що умовний Петраков посадив би на "банку" Зінченка" — головред Чемпіона
Сьогодні 12:00 566
Стало відомо, скільки заробила збірна України за вихід на Євро-2024
Сьогодні 11:53 23474
Голуб - про бій Берінчик - Наваррете: 18 травня відбудеться бій всього нашого життя
Сьогодні 11:38 183
Євро-2024: календар матчів збірної України в групі E
Сьогодні 10:27 1778
Сила — в простоті: збірна України відійшла від футболу Реброва і вийшла на Євро
Сьогодні 08:52 2194
Ребров установив історичне досягнення на чолі збірної України
Сьогодні 01:03 48672 2
Ребров розповів, чи є в збірній основний воротар
Сьогодні 00:41 1685
Визначились усі учасники фінальної частини Євро-2024
Сьогодні 00:40 51342
Прямі трансляції
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
23.03.2024 07:57 891
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
23.03.2024 07:25 884
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
23.03.2024 07:10 1040
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
22.03.2024 13:23 1059
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
22.03.2024 12:00 942

Ребров: Хочу подякувати цій команді за їхню гру та характер

Сьогодні 13:03 107 0
Ребров: Хочу подякувати цій команді за їхню гру та характер
#Збірна України з футболу, #Сергій Ребров, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров подякував гравцям національної команди за вихід на чемпіонат Європи-2024.

Про це український фахівець написав у інстаграмі.

"Позаду дуже виснажливий кваліфікаційний цикл до Євро-2024. У тяжкій групі ми боролися до самого кінця за прямий вихід, та обидві гри плей-оф раунду так само виявилися дуже непростими. Хочу подякувати цій команді за їхню гру та характер протягом останніх 9 місяців. Разом ми заслужено здобули путівку на Євро та будемо надалі працювати та намагатися розвиватися в позитивному напрямку!

Понад усе, я надіюсь що вчорашня перемога принесла хоч невеликий момент радості та позитивних емоцій якомога більше українцям у ці важки часі. Ці хлопці грають заради вас всіх, особливо за людей які щодень продовжують боронити нашу країну від ворога. Саме завдяки їм, в нас є можливість продовжувати грати та представляти нашу державу. Слава Україні, Слава ЗСУ!", - написав Ребров.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Serhiy Rebrov (@rebrov_serhiy)

Збірна України перемогла Ісландію (2:1) у фіналі плей-оф кваліфікації та здобула путівку до фінальної частини європейської першості, яка відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня.

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна України U-19 розгромила швейцарців і вийшла на Євро-2024 Збірна України U-19 розгромила швейцарців і вийшла на Євро-2024 14770
Україна — Ісландія 2:1. Як це було Україна — Ісландія 2:1. Як це було 46695
Визначились усі учасники фінальної частини Євро-2024 Визначились усі учасники фінальної частини Євро-2024 51342
Стало відомо, скільки заробила збірна України за вихід на Євро-2024 Стало відомо, скільки заробила збірна України за вихід на Євро-2024 23474
Ребров установив історичне досягнення на чолі збірної України Ребров установив історичне досягнення на чолі збірної України 48672 2
Збірна України на останніх хвилинах вирвала вольову перемогу над Ісландією і вийшла на Євро-2024 Збірна України на останніх хвилинах вирвала вольову перемогу над Ісландією і вийшла на Євро-2024 60219 17
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 57166 1
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 105858
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10842 2
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 49013
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 15073
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 30050 2