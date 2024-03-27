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Щенсний: Ми грали безнадійно протягом усього відбіркового циклу

Сьогодні 10:04 168 0
Щенсний: Ми грали безнадійно протягом усього відбіркового циклу
#Збірна Польщі, #Войцех Щенсний, #Євро-2024

Джерело - TVP Sport.

Голкіпер збірної Польщі Войцех Щенсний критично висловився про гру власної збірної на відборі до Євро-2024, незважаючи на прохід команди до фінальної частини турніру.

Своїми думками про шлях Польщі воротар поділився в інтерв'ю TVP Sport.

"Я щасливий, але не надто радий, тому що це підвищення було нашим обов'язком від самого жеребкування. Ми грали безнадійно протягом усього відбіркового циклу, отримали другий шанс у плей-офф і досягли своєї мети. Є матчі, які потрібно вигравати і прориватися вперед. Це підвищення дає нам трамплін і можливість знову почати щось нове, тому що те, що відбувалося останні півтора року, було неприйнятним. Наприкінці цього циклу, наше потрапляння на Євро дає позитивний імпульс для подальшого розвитку", - розповів Щенсний.

Нагадаємо, що збірна Польщі здолала Вельс у фінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024.

У фінальній частині турніру команда зіграє у Групі А з Нідерландами, Австрією та Францією.

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