Щенсний: Ми грали безнадійно протягом усього відбіркового циклу

Голкіпер збірної Польщі Войцех Щенсний критично висловився про гру власної збірної на відборі до Євро-2024, незважаючи на прохід команди до фінальної частини турніру.

Своїми думками про шлях Польщі воротар поділився в інтерв'ю TVP Sport.

"Я щасливий, але не надто радий, тому що це підвищення було нашим обов'язком від самого жеребкування. Ми грали безнадійно протягом усього відбіркового циклу, отримали другий шанс у плей-офф і досягли своєї мети. Є матчі, які потрібно вигравати і прориватися вперед. Це підвищення дає нам трамплін і можливість знову почати щось нове, тому що те, що відбувалося останні півтора року, було неприйнятним. Наприкінці цього циклу, наше потрапляння на Євро дає позитивний імпульс для подальшого розвитку", - розповів Щенсний.