Джерело - Чемпіон.

Нападник Мілана Олів'є Жіру домовився про контракт з клубом МЛС Лос-Анджелес.

Про це повідомляє журналіст Лука Б'янкін.

37-річний форвард та американська команда досягли згоди щодо 18-місячного контракту, який набуде чинності з липня 2024 року.

Зазначається, що Жіру ще не прийняв остаточне рішення щодо продовження своєї кар'єри.

Olivier #Giroud e il #LAFC hanno trovato un accordo di massima per un contratto di 18 mesi da luglio 2024.

Non è ancora stata presa una decisione definitiva ma Giroud è sempre più vicino alla Mls.

Un articolo sulla Gazzetta di domani #Milan — luca bianchin (@lucabianchin7) March 26, 2024

Раніше повідомлялося, що колишній партнер по збірній Франції Уго Льоріс закликає Олів'є приєднатися саме до Лос-Анджелеса.

У нинішньому сезоні нападник провів 36 матчів за Мілан, забив 14 голів та віддав 9 асистів.