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22.03.2024 12:00 939

Жіру близький до переходу в клуб МЛС

Сьогодні 09:48 121 0
Жіру близький до переходу в клуб МЛС
Фото: Getty Images
#MLS, #Лос-Анджелес, #Мілан, #Олів'є Жіру

Джерело - Чемпіон.

Нападник Мілана Олів'є Жіру домовився про контракт з клубом МЛС Лос-Анджелес.

Про це повідомляє журналіст Лука Б'янкін.

37-річний форвард та американська команда досягли згоди щодо 18-місячного контракту, який набуде чинності з липня 2024 року.

Зазначається, що Жіру ще не прийняв остаточне рішення щодо продовження своєї кар'єри.

Раніше повідомлялося, що колишній партнер по збірній Франції Уго Льоріс закликає Олів'є приєднатися саме до Лос-Анджелеса.

У нинішньому сезоні нападник провів 36 матчів за Мілан, забив 14 голів та віддав 9 асистів.

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