Фланговий захисник збірної Ісландії Гудмундур Торарінсон поділився своїми думками про перший забитий гол України та дуель з Віктором Циганковим.

Про це футболіст cказав виданню dv.is.

“Ми добре контролювали матч, складно робити краще, ніж ми це робили. У нас дуже хороша команда. В першому таймі ми робили все правильно, але потім вони забили свій гол, зібралися, встановили контроль над грою, і забили знову.

Перший гол України? Я намагався пригальмувати Циганкова, і сподівався, що решта захисту мені допоможе. Його було складно зупити. Треба передивитися цей епізод", - наводить джерело слова Торарінсона.