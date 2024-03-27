Джерело - dv.is.
Фланговий захисник збірної Ісландії Гудмундур Торарінсон поділився своїми думками про перший забитий гол України та дуель з Віктором Циганковим.
Про це футболіст cказав виданню dv.is.
“Ми добре контролювали матч, складно робити краще, ніж ми це робили. У нас дуже хороша команда. В першому таймі ми робили все правильно, але потім вони забили свій гол, зібралися, встановили контроль над грою, і забили знову.
Перший гол України? Я намагався пригальмувати Циганкова, і сподівався, що решта захисту мені допоможе. Його було складно зупити. Треба передивитися цей епізод", - наводить джерело слова Торарінсона.
Нагадаємо, збірна України здобула вольову перемогу над Ісландією (2:1).
Підопічні Сергія Реброва як переможці Шляху B стикових матчів відбору потрапили в групу Е до збірних Бельгії, Словаччини та Румунії.
Чемпіонат Європи-2024 прийме Німеччина. Турнір почнеться 14 червня, а завершиться 14 липня. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.