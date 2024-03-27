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Захисник Ісландії: Перший гол України? Циганкова було складно зупинити

Сьогодні 09:43 199 0
Захисник Ісландії: Перший гол України? Циганкова було складно зупинити
#Збірна України з футболу, #Віктор Циганков, #Збірна Ісландії з футболу

Джерело - dv.is.

Фланговий захисник збірної Ісландії Гудмундур Торарінсон поділився своїми думками про перший забитий гол України та дуель з Віктором Циганковим.

Про це футболіст cказав виданню dv.is.

“Ми добре контролювали матч, складно робити краще, ніж ми це робили. У нас дуже хороша команда. В першому таймі ми робили все правильно, але потім вони забили свій гол, зібралися, встановили контроль над грою, і забили знову.

Перший гол України? Я намагався пригальмувати Циганкова, і сподівався, що решта захисту мені допоможе. Його було складно зупити. Треба передивитися цей епізод", - наводить джерело слова Торарінсона.

Нагадаємо, збірна України здобула вольову перемогу над Ісландією (2:1).

Підопічні Сергія Реброва як переможці Шляху B стикових матчів відбору потрапили в групу Е до збірних Бельгії, Словаччини та Румунії.

Чемпіонат Європи-2024 прийме Німеччина. Турнір почнеться 14 червня, а завершиться 14 липня. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

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