Головне
Збірна України на останніх хвилинах вирвала вольову перемогу над Ісландією і вийшла на Євро-2024
Вчора 23:36 19326 8
Ребров розповів, чи є в збірній основний воротар
Сьогодні 00:41 161
Визначились усі учасники фінальної частини Євро-2024
Сьогодні 00:40 137
Польща перемогла Вельс по пенальті та вийшла на Євро-2024
Сьогодні 00:34 155
Ребров: Попереджали хлопців, що матч буде складним
Сьогодні 00:30 134
Уболівальники збірної України визначили Лева матчу з Ісландією
Сьогодні 00:21 495
Судаков: Вітаю уболівальників та всю нашу Україну з такою неймовірною перемогою
Сьогодні 00:15 245
Збірна України на Євро-2024 зіграє в групі E
Вчора 23:59 720 1
Визначився найкращий гравець матчу Україна - Ісландія
Вчора 23:54 730
Україна - Ісландія: відео голів і огляд матчу
Вчора 23:52 4014
Прямі трансляції
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
23.03.2024 07:57 876
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
23.03.2024 07:25 869
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
23.03.2024 07:10 1023
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
22.03.2024 13:23 1046
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
22.03.2024 12:00 930

Мілан визначився з майбутнім Ернандеса

Сьогодні 00:17 79 0
Мілан визначився з майбутнім Ернандеса
#Мілан

Джерело - Football-Italia.

Захисник Мілана Тео Ернандес може отримати новий контракт від італійського клубу.

Про це повідомляє Football-Italia.

Керівництво "россонері" побоюється активного інтересу до 26-річного француза з боку мюнхенської Баварії, яка шукає заміну Альфонсо Девісу.

У зв'язку з цим Мілан готовий запропонувати новий контракт Ернандесу і переговори з футболістом вестиме колишній форвард "россонері" Златан Ібрагімович, який обійняв посаду старшого радника власників клубу.

Цього сезону Ернандес провів 38 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав 10 гольових передач. Чинний контракт Тео розрахований до літа 2026 року.

Раніше Жіру визначився зі своїм майбутнім у Мілані.

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна — Ісландія: онлайн-трансляція LIVE Україна — Ісландія: онлайн-трансляція LIVE 7647
Збірна України U-19 розгромила швейцарців і вийшла на Євро-2024 Збірна України U-19 розгромила швейцарців і вийшла на Євро-2024 12463
Україна — Ісландія 2:1. Як це було Україна — Ісландія 2:1. Як це було 37424
Молодіжна збірна України розгромила однолітків з Азербайджану в кваліфікації Євро-2025. Шоста перемога поспіль Молодіжна збірна України розгромила однолітків з Азербайджану в кваліфікації Євро-2025. Шоста перемога поспіль 11032 1
Ребров визначився із заявкою збірної України на матч проти Ісландії Ребров визначився із заявкою збірної України на матч проти Ісландії 8794
Збірна України на останніх хвилинах вирвала вольову перемогу над Ісландією і вийшла на Євро-2024 Збірна України на останніх хвилинах вирвала вольову перемогу над Ісландією і вийшла на Євро-2024 19327 8
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 64588 1
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 34789 2
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 45690
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 97336
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 36157
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 36221 1