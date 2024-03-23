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Жіру визначився зі своїм майбутнім у Мілані

Сьогодні 11:58 122 0
Жіру визначився зі своїм майбутнім у Мілані
Фото - Getty Images
#Лос-Анджелес, #Мілан, #Футбольні трансфери, #Олів'є Жіру

Джерело - lequipe.fr.

По завершенню сезону нападник Мілана Олів'є Жіру може продовжити кар'єру в МЛС (професіональна футбольна ліга США і Канади).

Про це повідомляє L’Equipe.

Чинний контракт француза з "росонеррі" завершується вже влітку. 37-річний нападник хоче продовжити кар'єру в Лос-Анджелесі, за який виступає його експартнер по національній збірній Уго Льоріс.

Джерело зазначає, що Жіру близький до підписання угоди з американським клубом.

У нинішньому сезоні нападник провів 36 матчів за Мілан, забив 14 голів та віддав 9 асистів.

Раніше повідомлялося, що рішення щодо свого майбутнього 37-річний форвард планує ухвалити ближче до кінця сезону – у квітні або травні.

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