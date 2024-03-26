Збірна Литви переграла Гібралтар та зберегла місце в Дивізіоні C Ліги націй

Джерело - Чемпіон.
Збірна Литви перемогла Гібралтар у матчі-відповіді плей-оф за збереження прописки в Дивізіоні C Ліги націй.
Єдиний м’яч у поєдинку забив Федор Черних. Перший поєдинок протистояння також завершився перемогою Литви з рахунком 1:0.
Литовці зберегли місце у Дивізіоні C. У Лізі націй-2024/25 Литва зіграє з Румунією, Косово та Кіпром у квартеті 2.
Гібралтар же вилетів у Дивізіон D, де потрапив до групи 1 і зустрінеться з Сан-Марино та Ліхтенштейном.
Матчі групової стадії Ліги націй-2024/25 заплановані на вересень-листопад 2024 року.
Литва - Гібралтар 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 51 Черних
Перший матч - 1:0
Нагадаємо, збірна Грузії здолала Грецію у грі плей-оф кваліфікації та вперше вийшла на чемпіонат Європи.