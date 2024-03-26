Збірна Литви переграла Гібралтар та зберегла місце в Дивізіоні C Ліги націй

Гібралтар вилетів до Дивізіону D

Джерело - Чемпіон.

Збірна Литви перемогла Гібралтар у матчі-відповіді плей-оф за збереження прописки в Дивізіоні C Ліги націй.

Єдиний м’яч у поєдинку забив Федор Черних. Перший поєдинок протистояння також завершився перемогою Литви з рахунком 1:0.

Литовці зберегли місце у Дивізіоні C. У Лізі націй-2024/25 Литва зіграє з Румунією, Косово та Кіпром у квартеті 2.

Гібралтар же вилетів у Дивізіон D, де потрапив до групи 1 і зустрінеться з Сан-Марино та Ліхтенштейном.

Матчі групової стадії Ліги націй-2024/25 заплановані на вересень-листопад 2024 року.

Ліга націй

Дивізіон C

Плей-оф, матч-відповідь

26 березня

Литва - Гібралтар 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 51 Черних

Перший матч - 1:0

Нагадаємо, збірна Грузії здолала Грецію у грі плей-оф кваліфікації та вперше вийшла на чемпіонат Європи.