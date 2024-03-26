Збірна Литви переграла Гібралтар та зберегла місце в Дивізіоні C Ліги націй

Головне
Україна — Ісландія 0:1. ОНЛАЙН
Сьогодні 22:25 13639
Україна - Ісландія: Ґудмундссон вивів суперника вперед на 30-й хвилині матчу
Сьогодні 22:24 1017
Збірна Грузії здолала Грецію у грі плей-оф кваліфікації та вперше вийшла на чемпіонат Європи
Сьогодні 21:44 523
Україна — Ісландія: онлайн-трансляція LIVE
Сьогодні 21:29 4852
Одноклубник Малиновського зіграє з перших хвилин: збірна Ісландії назвала склад на матч проти України
Сьогодні 20:48 215
Циганков повертається, а Зінченко розпочне на лаві: збірна України назвала стартовий склад на матч проти Ісландії
Сьогодні 20:30 1328
Калініна та Ястремська на тай-брейку програли путівку в півфінал парного турніру в Маямі
Сьогодні 20:28 229 1
Сокіл здобув вольову перемогу над Кременчуком у третьому матчі фінальної серії чемпіонату України
Сьогодні 20:12 1289
Берінчик — про поєдинок проти Наваррете: Це мій перший бій у США, суперник — дуже незручний
Сьогодні 18:01 219
"Ми пропустили гол від вітру". Українському тренеру через війну довелось анулювати контракт в Ісландії
Сьогодні 17:36 572
Прямі трансляції
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
23.03.2024 07:57 875
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
23.03.2024 07:25 865
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
23.03.2024 07:10 1022
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
22.03.2024 13:23 1045
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
22.03.2024 12:00 929

Збірна Литви переграла Гібралтар та зберегла місце в Дивізіоні C Ліги націй

Гібралтар вилетів до Дивізіону D
Сьогодні 22:02 77 0
Збірна Литви переграла Гібралтар та зберегла місце в Дивізіоні C Ліги націй
#Збірна Литви з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна Литви перемогла Гібралтар у матчі-відповіді плей-оф за збереження прописки в Дивізіоні C Ліги націй.

Єдиний м’яч у поєдинку забив Федор Черних. Перший поєдинок протистояння також завершився перемогою Литви з рахунком 1:0.

Литовці зберегли місце у Дивізіоні C. У Лізі націй-2024/25 Литва зіграє з Румунією, Косово та Кіпром у квартеті 2.

Гібралтар же вилетів у Дивізіон D, де потрапив до групи 1 і зустрінеться з Сан-Марино та Ліхтенштейном.

Матчі групової стадії Ліги націй-2024/25 заплановані на вересень-листопад 2024 року.

Ліга націй 
Дивізіон C
Плей-оф, матч-відповідь
26 березня

Литва - Гібралтар 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 51 Черних

Перший матч - 1:0

Нагадаємо, збірна Грузії здолала Грецію у грі плей-оф кваліфікації та вперше вийшла на чемпіонат Європи.

Коментарі ()
Популярне зараз
Молодіжна збірна України розгромила однолітків з Азербайджану в кваліфікації Євро-2025. Шоста перемога поспіль Молодіжна збірна України розгромила однолітків з Азербайджану в кваліфікації Євро-2025. Шоста перемога поспіль 10238 1
Україна — Ісландія 0:1. ОНЛАЙН Україна — Ісландія 0:1. ОНЛАЙН 13640
Україна - Ісландія: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024 Україна - Ісландія: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024 4973
Збірна України U-19 розгромила швейцарців і вийшла на Євро-2024 Збірна України U-19 розгромила швейцарців і вийшла на Євро-2024 11546
Україна — Ісландія: онлайн-трансляція LIVE Україна — Ісландія: онлайн-трансляція LIVE 4852
Ребров визначився із заявкою збірної України на матч проти Ісландії Ребров визначився із заявкою збірної України на матч проти Ісландії 8664
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 48973
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 159419
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 30265
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 25772
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 81126
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 36211 1