Його в жодному разі не потрібно випускати: Сабо назвав гравця, якого слід поберегти в матчі з Ісландією

Йожеф Сабо вважає, що Сергію Реброву не слід випускати Олександра Зінченка у стартовому складі на матч проти Ісландії.

Своїми думками про кадрове становище в таборі "жовто-синіх"легендарний наставник поділився в інтерв’ю Sport-express.ua.

"Зінченко через травму пропустив шість ігор за Арсенал. Можливо, Ребров помилився, випустивши його проти Боснії, сподіваючись, що він стане сполучною ланкою. Зінченка в жодному разі не потрібно випускати завтра, треба його поберегти, ісландці ще ті костоломи. Замість нього можна випустити Шапаренка або Малиновського, але це вирішувати Реброву", - сказав Сабо.

Нагадаємо, Зінченко пропустив чимало матчів Арсенала через травму литкового м’язу, яка на думку спортивного лікаря Дмитра Бабелюка, може стати хронічною.

Вирішальний матч за вихід на Євро-2024 між збірними України та Ісландії відбудеться сьогодні, 26 березня, на "Тарчинський Арена" у Вроцлаві. Початок - о 21:45 за київським часом.