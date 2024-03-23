Є передчуття, що це вже якась хронічна проблема: спортивний лікар проаналізував травму Зінченка

"У кінці того сезону улітку він пропустив усю передсезонку, відновлювався три місяці. Як я розумію, план був такий: "Окей, ми зробили фігню, підпустили швидко, тепер візьмемо стільки часу, скільки потрібно, щоб відновитися". Це абсолютно правильна тактика.

А потім він почав вилітати знову на тлі навантажень – боксінг дей, кінець сезону. Це весь час та сама травма, та сама нога. Це говорить, що цей випадок з Тоттенгемом все-таки вплинув: м'язи не до кінця зажили, неправильно було першочергове відновлення, його занадто швидко підпустили. І він за це розплачується досі.

Чи можна це виправити? Можна. Можливо, буде зроблено так само як тоді – літо буде віддане, щоб працювати з цим м'язом. Можливо, треба більше часу провести на полі, краще проводити попередження травм. Але це робота клопітка: з часом, з мʼязом, з еластичністю, з роботою над тим, щоб попереджувати травму.

Відновити він її відновить, але є передчуття, що це вже якась хронічна проблема, що він може грати з дискомфортом надалі або під кінець сезону воно знову на піку навантажень може вистрілити. Можливо, змінить підхід. Але, думаю, знову буде проведена робота з тим, щоб цей м'яз повноцінно добре зажив і набрався об'єм, набралась структура, міцність. І це дозволить йому уникати цих проблем.