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Є передчуття, що це вже якась хронічна проблема: спортивний лікар проаналізував травму Зінченка

Сьогодні 17:40 184 0
Є передчуття, що це вже якась хронічна проблема: спортивний лікар проаналізував травму Зінченка

Джерело - Tribuna.com.

Травма литкового м’язу може стати хронічною проблемою для Олександра Зінченка. 

Про це в коментарі для Tribuna.com розповів спортивний лікар Дмитро Бабелюк. 

"У кінці того сезону улітку він пропустив усю передсезонку, відновлювався три місяці. Як я розумію, план був такий: "Окей, ми зробили фігню, підпустили швидко, тепер візьмемо стільки часу, скільки потрібно, щоб відновитися". Це абсолютно правильна тактика.

А потім він почав вилітати знову на тлі навантажень – боксінг дей, кінець сезону. Це весь час та сама травма, та сама нога. Це говорить, що цей випадок з Тоттенгемом все-таки вплинув: м'язи не до кінця зажили, неправильно було першочергове відновлення, його занадто швидко підпустили. І він за це розплачується досі. 

Чи можна це виправити? Можна. Можливо, буде зроблено так само як тоді – літо буде віддане, щоб працювати з цим м'язом. Можливо, треба більше часу провести на полі, краще проводити попередження травм. Але це робота клопітка: з часом, з мʼязом, з еластичністю, з роботою над тим, щоб попереджувати травму.

Відновити він її відновить, але є передчуття, що це вже якась хронічна проблема, що він може грати з дискомфортом надалі або під кінець сезону воно знову на піку навантажень може вистрілити. Можливо, змінить підхід. Але, думаю, знову буде проведена робота з тим, щоб цей м'яз повноцінно добре зажив і набрався об'єм, набралась структура, міцність. І це дозволить йому уникати цих проблем.

Відомо, що м'яз гомілки, який він травмував, дуже часто рецидивує, і це проблема масова усіх спортсменів, які стикаються з цією травмою, всі від цього страждають. Нема універсальних рішень, просто треба час, працювати і відновлюватися, щоб максимально були схожі обидві ноги – однакова сила, однакова еластичність на правій і на лівій нозі", - сказав Бабелюк. 

Цього сезону Олександр пропустив кілька матчів Арсенала через травму. На його рахунку 1 гол та 2 асисти в 29 поєдинках поточної компанії. 

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