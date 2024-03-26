Маркевич: З Ісландією маємо зіграти набагато краще, ніж із Боснією

Фахівець поділився своїми думками напередодні фіналу кваліфікації Євро-2024.

Джерело - Чемпіон.

Мирон Маркевич вважає, що для виходу в фінальну частину Євро-2024 збірна України має зіграти вирішальний матч кваліфікації значно краще, ніж попередній поєдинок з Боснією.

Про це наставник Карпат розповів у ексклюзивному коментарі Чемпіону.

"Що міг би відзначити по грі збірної України після поєдинку з Боснією та Герцеговиною? Думаю, це не була найкраща гра збірної. Але добре, що так сталося, що перемогли. Для того, щоб вийти дальше, треба з Ісландією набагато краще зіграти. Чи варто змінювати склад на поєдинок з Ісландією? Так, думаю, що Яремчук повинен грати з перших хвилин. Ну і якщо Циганков здоровий, то він теж. Чи вважаю, що збірна України вийде на на Євро? Я думаю, що так", - підкреслив Маркевич.

Нагадаємо, українська національна команда переграла боснійців у півфіналі плей-оф кваліфікації Чемпіонату Європи. У вирішальному матчі відбору шляху В збірна України зіграє проти Ісландії. Зустріч відбудеться у вівторок, 26 березня, у польському Вроцлаві. Початок - о 21:45. Гра буде номінально домашньою для українців.