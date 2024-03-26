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22.03.2024 12:00 924

Маркевич: З Ісландією маємо зіграти набагато краще, ніж із Боснією

Фахівець поділився своїми думками напередодні фіналу кваліфікації Євро-2024.
Сьогодні 14:59 428 0
Маркевич: З Ісландією маємо зіграти набагато краще, ніж із Боснією
#Збірна України з футболу, #Мирон Маркевич, #Збірна Ісландії з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Мирон Маркевич вважає, що для виходу в фінальну частину Євро-2024 збірна України має зіграти вирішальний матч кваліфікації значно краще, ніж попередній поєдинок з Боснією. 

Про це наставник Карпат розповів у ексклюзивному коментарі Чемпіону.

"Що міг би відзначити по грі збірної України після поєдинку з Боснією та Герцеговиною? Думаю, це не була найкраща гра збірної. Але добре, що так сталося, що перемогли. Для того, щоб вийти дальше, треба з Ісландією набагато краще зіграти. 

Чи варто змінювати склад на поєдинок з Ісландією? Так, думаю, що Яремчук повинен грати з перших хвилин. Ну і якщо Циганков здоровий, то він теж. Чи вважаю, що збірна України вийде на на Євро? Я думаю, що так", - підкреслив Маркевич. 

Нагадаємо, українська національна команда переграла боснійців у півфіналі плей-оф кваліфікації Чемпіонату Європи. У вирішальному матчі відбору шляху В збірна України зіграє проти Ісландії. Зустріч відбудеться у вівторок, 26 березня, у польському Вроцлаві. Початок - о 21:45. Гра буде номінально домашньою для українців.

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