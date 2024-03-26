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22.03.2024 12:00 924

Яшкін: Якщо треба змінити склад на Ісландію, Ребров його змінить

Колишній футболіст висловив свою думку напередодні вирішального для національної збірної України матчу.
Сьогодні 14:15 246 0
Яшкін: Якщо треба змінити склад на Ісландію, Ребров його змінить
#Збірна України з футболу, #Артем Яшкін, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Артем Яшкін вважає, що головний тренер збірної України Сергій Ребров не цуратиметься змін у складі на фінальний матч плей-оф кваліфікації Євро-2024 проти Ісландії. 

Про це ексгравець київського Динамо розповів в ексклюзивному коментарі Чемпіону

"Не хотілось би аналізувати гру, враження – перемога. Це найголовніше. Чи перевернули заміни гру з Боснією й чи варто їх робити в матчі з Ісландією? Те, що перевернули гру – чудово. Ну щодо змін, не знаю, є Сергій Ребров та група аналітиків, вони все проаналізують. Якщо треба змінити склад, вони змінять. 

Мій прогноз, чи вийде Україна на Євро? Я буду бажати перемоги, але, коли я даю прогноз – він не збувається, тому я краще промовчу", - зазначив Яшкін.

Нагадаємо, українська національна команда переграла боснійців у півфіналі плей-оф кваліфікації Чемпіонату Європи. У вирішальному матчі відбору шляху В збірна України зіграє проти Ісландії. Зустріч відбудеться у вівторок, 26 березня, у польському Вроцлаві. Початок - о 21:45. Гра буде номінально домашньою для українців.

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