Яшкін: Якщо треба змінити склад на Ісландію, Ребров його змінить

Артем Яшкін вважає, що головний тренер збірної України Сергій Ребров не цуратиметься змін у складі на фінальний матч плей-оф кваліфікації Євро-2024 проти Ісландії.

Про це ексгравець київського Динамо розповів в ексклюзивному коментарі Чемпіону.

"Не хотілось би аналізувати гру, враження – перемога. Це найголовніше. Чи перевернули заміни гру з Боснією й чи варто їх робити в матчі з Ісландією? Те, що перевернули гру – чудово. Ну щодо змін, не знаю, є Сергій Ребров та група аналітиків, вони все проаналізують. Якщо треба змінити склад, вони змінять.

Мій прогноз, чи вийде Україна на Євро? Я буду бажати перемоги, але, коли я даю прогноз – він не збувається, тому я краще промовчу", - зазначив Яшкін.