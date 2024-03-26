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22.03.2024 12:00 924

Мудрик порівняв збірну Боснії і Герцеговини з Ісландією

Сьогодні 14:42 207 0
Мудрик порівняв збірну Боснії і Герцеговини з Ісландією
#Збірна України з футболу, #Збірна Ісландії з футболу, #Михайло Мудрик

Джерело - ВЗБІРНА.

Вінгер Челсі та збірної України Михайло Мудрик вважає, що з Ісландією буде ще складніше, ніж з Боснією і Герцеговиною. 

Своїми думками перед надважливим матчем проти ісландців гравець поділився в коментарі для пресслужби УАФ. 

"Я думаю, що ісландці будуть сильніші, аніж боснійці, особливо те, як вони грають у футбол. У них більше такий технічний футбол, вони можуть розігрувати м'ячі. Думаю, проти них буде складніше. Домашній стадіон - це наш великий плюс", - сказав Мудрик. 

Зустріч відбудеться у польському Вроцлаві вже сьогодні, 26 березня. Початок - о 21:45 за київським часом. З заявкою збірної України можна ознайомитись тут

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