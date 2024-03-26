Мудрик порівняв збірну Боснії і Герцеговини з Ісландією

Джерело - ВЗБІРНА.

Вінгер Челсі та збірної України Михайло Мудрик вважає, що з Ісландією буде ще складніше, ніж з Боснією і Герцеговиною.

Своїми думками перед надважливим матчем проти ісландців гравець поділився в коментарі для пресслужби УАФ.

"Я думаю, що ісландці будуть сильніші, аніж боснійці, особливо те, як вони грають у футбол. У них більше такий технічний футбол, вони можуть розігрувати м'ячі. Думаю, проти них буде складніше. Домашній стадіон - це наш великий плюс", - сказав Мудрик.

Зустріч відбудеться у польському Вроцлаві вже сьогодні, 26 березня. Початок - о 21:45 за київським часом. З заявкою збірної України можна ознайомитись тут.