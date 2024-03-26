Шанс для Реброва стати унікальною особистістю та значення тактики: 4 інтриги фіналу кваліфікації плей-оф Україна — Ісландія

Попереду вирішальний вечір для майбутнього головної команди країни.

Джерело - Чемпіон.

Вже за лічені години національна збірна складатиме поки головний іспит з початку року. В польському Вроцлаві Україна протистоятиме Ісландії. Що варто врахувати й знати перед початком гри?

Наскільки масштабними будуть зміни в складі?

Україна проведе другу поспіль гру, у якій футболісти позбавлені права на помилку. Будь-яка хиба може коштувати надто дорого, а то й виявитися непоправною. В такій ситуації тренерський штаб мусить враховувати мінімальні ризики. Серед останніх — готовність кожного футболіста.

Без спроб залізти в думки наставника збірної України, скажемо, що в попередньому вирішальному двобої за Сергія Реброва саме в обставинах "спарених" ігор керманич "синьо-жовтих" без замін не обійшовся, змінивши трьох виконавців у матчі з Італією після дуелі з Англією. Враховуючи всі обставини бою з Ісландією, цього разу в складі української дружини можуть статися й більш відчутні перестановки.

Коли вийде на поле Циганков?

Віктор Циганков потрапив у заявку на матч. Враховуючи, що в попередній грі півзахисника Жирони поберегли — його не було навіть на лаві запасних, це очевидний сигнал — ексгравець Динамо зіграти готовий. Інша справа, наскільки, у якій саме якості й скільки хвилин отримає Віктор?

Вочевидь, тренерський штаб збірної прораховує два сценарії. Циганков може виявитися не в змозі витримати усі 90 (розглядаємо базовий сценарій) обертів стрілки годинника. В такому разі Віктор, що на думку вашого автора є найбільш вірогідним, з'явиться у старті, щоб добряче навантажити захист суперника до необхідності піти відпочивати. Другий варіант — поява вінгера з перших хвилин по перерві чи по ходу другої 45-хвилинки. В такому разі з першого свистка у грі знову вийде Олександр Зубков. Втім, за будь-якого розвитку подій в особі Циганкова "синьо-жовті" отримують неабияке підсилення своїх можливостей.

Два нападника з перших хвилин: теорія чи реальність?

Появу Романа Яремчука на пресконференції з Сергієм Ребровим випадковою не назвеш. Форвард Валенсії став тим футболістом, який вніс перелам у гру з Боснією, а гол і результативна передача говорять самі за себе. Та чи отримає Роман більше, ніж просто символічне визнання своєї важливості в контексті компанії головного тренера на обов'язковому заході перед вирішальним матчем?

Із цим складніше. Так, Яремчук проявив себе якнайкраще, але забив і його головний конкурент Артем Довбик. Вірогідність ротації Довбика на Яремчука з перших хвилин наразі виглядає чи не найбільш вірогідним рішенням, проте з урахуванням особливостей суперника та вдалого досвіду використання такої практики з Боснією в останні хвилини гри наступальний варіант виключати аж ніяк не варто. Виглядає так, що з Ісландією потрібні саме максимально прості ефективні рішення. Гра з двома нападниками з початку гри може стати саме таким способом.

Чи стане Ребров першопрохідником?

Олег Блохін — єдиний футболіст, який випереджає Сергія Реброва за кількістю забитих м'ячів у історії київського Динамо. Й так вже сталося, що робота на чолі головної команди країни дарує шанс Реброву не просто опинитися на одній сходинці зі знаменитим колегою, а цього разу й випередити його.

У 2005-му Блохін став першим тренером, якому вдалося вивести Україну в фінальну частину одного з двох великих турнірів для збірних. Проте це був саме Чемпіонат світу. За два роки повторити такий фокус вже в темі виходу на першість Європи пану Олегу не вдалося. То ж Ребров може стати першим тренером у історії "синьо-жовтих", якому виявилося до снаги виконання завдання виходу на значуще й саме континентальне змагання найкращих збірних із першої спроби.

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