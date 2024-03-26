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Україна U-21 назвала стартовий склад на матч проти Азербайджану U-21

Сьогодні 12:56 168 0
Україна U-21 назвала стартовий склад на матч проти Азербайджану U-21
#Збірна України U-21

Джерело - УАФ.

Тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса назвав основний склад на шостий матч у групі F проти Азербайджану U-21 в межах кваліфікації до Євро-2025.

Про це повідомляє УАФ.

Склад молодіжної збірної України:

Нещерет - Крупський, Салюк, Батагов, Смоляков - Очеретько, Яцик, Рубчинський - Брагару, Волошин - Краснопір.

Поєдинок розпочнеться о 14:00 за київським часом.

Молодіжна збірна поки що очок не втрачала - п'ять перемог. Зі свого боку Азербайджан переміг лише в одному поєдинку, в інших чотирьох зазнав поразки.

Нагадаємо, що напередодні підопічні Мельгоси здолали олімпійську збірну Марокко у товариському поєдинку.

До важливого матчу з Азербайджаном команда підходить без двох лідерів та з багатьма новачками. 

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