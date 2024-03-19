Салернітана втретє за сезон змінила тренера

Джерело - Офіційний сайт Салернітани.

Салернітана звільнила Фабіо Ліверані з посади головного тренера та вже призначила його наступника.

Про це клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

Новим наставником "морських коників" став Стефано Колантуоно. Він вже очолював команду раніше - у 2017-2018 та в 2021-2022 роках. Також 61-річний фахівець тренував Аталанту, Удінезе, Торіно та низку інших італійських клубів.

Салернітана вже втретє міняє тренера в поточному сезоні. Команда починала кампанію під керівництвом Паулу Соузи, на початку жовтня його замінив Філіппо Індзагі, а в лютому прийшов вищезгаданий Ліверані.

Після 29 турів "гранатові" посідають останнє місце в чемпіонаті Італії. До рятівної 17 сходинки - 11 очок.