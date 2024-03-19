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Салернітана втретє за сезон змінила тренера

Сьогодні 14:44 121 0
Салернітана втретє за сезон змінила тренера
#Салернітана, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Офіційний сайт Салернітани.

Салернітана звільнила Фабіо Ліверані з посади головного тренера та вже призначила його наступника. 

Про це клуб повідомив на своєму офіційному сайті. 

Новим наставником "морських коників" став Стефано Колантуоно. Він вже очолював команду раніше - у 2017-2018 та в 2021-2022 роках. Також 61-річний фахівець тренував Аталанту, Удінезе, Торіно та низку інших італійських клубів. 

Салернітана вже втретє міняє тренера в поточному сезоні. Команда починала кампанію під керівництвом Паулу Соузи, на початку жовтня його замінив Філіппо Індзагі, а в лютому прийшов вищезгаданий Ліверані. 

Після 29 турів "гранатові" посідають останнє місце в чемпіонаті Італії. До рятівної 17 сходинки - 11 очок. 

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