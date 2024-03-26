Кількість "підозрілих" матчів у 2023 році зросла на 16%

Джерело - Starlizard Integrity Services.

Фахівці зі спортивної чесності Starlizard Integrity Services (SIS) визнали підозрілими 167 футбольних матчів, зіграних у всьому світі у 2023 році, що на 16% більше ніж 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба організації.

У європейському регіоні підозрілими визнано 69 поєдинків, що є 0,18% від загальної кількості проаналізованих ігор під егідою УЄФА. А найвижчий показник спостерігається в азійському регіоні - 0,47%.

Зазначається, що 25,2% сумнівних матчів припали на чемпіонати вищого дивізіону, і майже половина - на нижчі (49,7%)

Нагадаємо, ігри класифікуються "підозрілими" у разі дивних моделей ставок, що свідчать про договірні матчі.

Нещодавно Vbet не виплатив користувачам виграші за ставки на матч Металург - Хуст, через ймовірний договірний поєдинок.