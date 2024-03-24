Vbet не виплатив користувачам виграші за ставки на матч Металург — Хуст: відома причина

У Першій лізі, ймовірно, відбувся договірний матч.

Про це повідомляє Tribuna.com з посиланням на букмекерську контору Vbet.

За інформацією джерела, Vbet розрахував поверненням усі ставки на матч 1 туру групи "Вибування" Першої ліги між запорізьким Металургом та Хустом, який завершився з рахунком 4:1 на користь закарпатської команди. Тобто гравці, які зробили вдалі ставки на цю гру, в підсумку не отримали свій виграш.

БК пояснила користувачам, що причина такого рішення - пункт 6.4 правил Vbet, у якому йдеться про те, що компанія залишає за собою право зробити повернення ставки у разі наявності ознак неспортивної боротьби, інформації про неспортивний чи договірний характер спортивної події.

Ні в Металурзі, ні в Хусті поки жодним чином не коментували цю інформацію. Нагадаємо, запорізький клуб зіштовхнувся зі значними фінансовими труднощами, через які команду покинув майже весь основний склад та головний тренер Володимир Микитін, який розповів, що не хоче брати участі в руйнівному процесі.