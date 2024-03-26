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Тренер Ісландії не вважає Україну фаворитом матчу

Сьогодні 08:34 147 0
Тренер Ісландії не вважає Україну фаворитом матчу
#Збірна України з футболу, #Збірна Ісландії з футболу

Джерело - Чемпіон.

На думку головний тренера збірної Ісландії Оге Гарейде обидві команди мають рівні шанси на успіх в поєдинку.

Про це фахівець сказав під час пресконференції до вирішального матчу плей-офф.

" Хтось каже, що Україна фаворит, але думаю, що шанси 50 на 50%. Думаю, Україна відчуває більше тиску за Ісландію. І інколи аутсайдери можуть перемогти.Хто найбільш небезпечний гравець в складі збірної України? Не скажу.

В України фізично сильні гравці, швидкі гравці. Вони люблять грати в атаку, і вдало діють у перехідних фазах гри. Ми маємо над цим працювати, не давати їм м’яч у небезпечних ситуаціях, " - поділився думкою Гарейде.

Раніше, Гарейде висловив власну позицію щодо російсько-української війни.

Зазначимо, що перед матчем проти Ізраїлю наставник ісландців відзначився неоднозначним висловлюванням про війну на Близькому Сході. Гарейде заявив, що "хотів би уникнути матчу з ізраїльтянами, враховуючи те, що вони роблять з жінками, дітьми та тисячами невинних мирних жителів у Газі". 

26 березня о 21:45 збірна України проведе вирішальний матч за вихід на Євро-2024 проти Ісландії. 

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