Тренер Ісландії: Моя донька приймала біженців з України

Головний тренер збірної Ісландії Оге Гарейде зі співчуттям ставиться до жертв російсько-української війни.

Норвезького фахівця цитує сайт mbl.is.

"Я співчуваю українцям, які дуже страждають. Моя донька приймала біженців з України у своєму домі. Прикро, що їм довелося тікати зі своєї країни через напад іншої держави. Це жахливо, що таке відбувається в сучасному світі", - сказав Гарейде.

Зазначимо, що перед матчем проти Ізраїлю наставник ісландців відзначився неоднозначним висловлюванням про війну на Близькому Сході. Гарейде заявив, що "хотів би уникнути матчу з ізраїльтянами, враховуючи те, що вони роблять з жінками, дітьми та тисячами невинних мирних жителів у Газі".

26 березня о 21:45 збірна України проведе вирішальний матч за вихід на Євро-2024 проти Ісландії.