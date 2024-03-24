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Тренер Ісландії: Моя донька приймала біженців з України

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Тренер Ісландії: Моя донька приймала біженців з України
#війна, #Збірна Ісландії, #Збірна України з футболу

Джерело - mbl.is.

Головний тренер збірної Ісландії Оге Гарейде зі співчуттям ставиться до жертв російсько-української війни. 

Норвезького фахівця цитує сайт mbl.is. 

"Я співчуваю українцям, які дуже страждають. Моя донька приймала біженців з України у своєму домі. Прикро, що їм довелося тікати зі своєї країни через напад іншої держави. Це жахливо, що таке відбувається в сучасному світі", - сказав Гарейде. 

Зазначимо, що перед матчем проти Ізраїлю наставник ісландців відзначився неоднозначним висловлюванням про війну на Близькому Сході. Гарейде заявив, що "хотів би уникнути матчу з ізраїльтянами, враховуючи те, що вони роблять з жінками, дітьми та тисячами невинних мирних жителів у Газі". 

26 березня о 21:45 збірна України проведе вирішальний матч за вихід на Євро-2024 проти Ісландії. 

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