Чемпіон ставить на Україну

Уся редакція Champion.com.ua прогнозує перемогу команди Сергія Реброва.

Джерело - Чемпіон.

Редакція Чемпіона знову, як і перед матчем проти Боснії і Герцеговини, зробила свої передбачення на гру збірної України. Цього разу — проти Ісландії, але вони теж вийшли оптимістичними.

Найпопулярнішим прогнозом став рахунок 2:1 на користь "жовто-синіх", причому двоє представників Чемпіона вважають, що команда Сергія Реброва переможе в додатковий час. А ще один — у серії пенальті. Чи мали редактори та журналісти рацію, побачимо вже незабаром.

Андрій Твердохліб, 2:1

Сподіваюся, що ми таки поїдемо на Євро. Сучасна Ісландія мені не видається командою, яка буде закриватися, тож, напевне, збірній України буде трохи простіше створювати моменти. З огляду на це, є відчуття, що Мудрик таки заб'є, а ми виграємо з мінімальним рахунком і поїдемо на чемпіонат Європи.

Андрій Дунець, 3:1

Сергій Ребров може стати другим тренером в історії збірної України, який виведе її на великий турнір зі своєї дебютної спроби. Першим таким тренером став Олег Блохін у відбірковій кампанії до ЧС-2006... Так, це була спроба приховати слабкі уявлення про суперника рубрикою "Цікаві й не дуже потрібні факти". Втім, фаворит протистояння очевидний і будь-який підсумок матчу, окрім перемоги України в основний час, буде неабиякою несподіванкою. А гра, попри свою лише номінальну домашність, дійсно буде сильно наближена до атмосфери рідних стін — осінній вроцлавський поєдинок проти Англії досі свіжий у пам'яті.

Максим Салівон, 2:0

Маємо друге поспіль протистояння з командою, яка нав'яже збірній України боротьбу, й спробує позбавити наших сильних сторін. Та матч пройде на нейтральному полі, й "сюрпризу" у вигляді газону, з яким важко будувати гру низом, а також фактору вболівальників суперника, вже не буде. Так, можемо зіштовхнутися з труднощами на другому поверсі та в силовій складовій, проте це єдині козирі Ісландії в протистоянні з "синьо-жовтими". Україна сильніша чи, щонайменше, не поступається, в усіх інших аспектах, а головне — Сергій Ребров уміє робити своєчасні висновки. Ризикну спрогнозувати, що цього разу не тільки переможемо, а й не пропустимо.

Владислав Уткін, 3:0

Як і в попередньому поєдинку, Україна є фаворитом протистояння. На мою думку, матч буде значно легшим, ніж поєдинок із Боснією. Моральний підйом після важкої перемоги, повернення Циганкова, підтримка вболівальників на стадіоні — всі ці аргументи кажуть про впевнену перемогу України над Ісландією.

Віктор Слюсаренко, 1:0

Досить складний матч для обох команд. Ціна помилки тиснутиме і, як наслідок. можлива невелика кількість створених моментів. Один гол може вирішити долю путівки на Євро.

Дендак Микола, 3:1.

Гра буде схожа на матч проти Боснії. Ставлю на те, що збірна України пропустить один гол, все ж ісландці вміють вибігати в контратаки. Але сподіваюся, що світла голова Циганкова, тактична підготовка тренерського штабу та якісне поле дозволить виграти й зіграти більш упевнено, ніж у матчі проти Боснії і Герцеговини.

Олег Сагайдак, 2:1 (у додатковий час)

Ісландці — фізично міцний суперник, який "катком проїхав" по збірній Ізраїлю, не помітивши особливого опору. Форвард Альберт Гудмундссон за підтримки партнерів здатен створити значно більше проблем біля наших воріт, ніж це було в Боснії. Українці повинні грати у футбол, а не змагатися із суперником, хто вище, сильніше та швидше. Чи вдасться продемонструвати на полі, яке цього разу готуватимуть поляки, свої найкращі якості українським футболістам, особливо центральним півзахисникам? От у чому питання. Мій прогноз патріотичний — перемога України, але не в основний час.

Соломія Романчук, 2:0

Цей поєдинок однозначно буде складнішим, ніж проти Боснії і Герцеговини. Однак у загальній групі вже зʼявився Циганков, який, думаю, якісно допоможе команді. Також перевагою "синьо-жовтих" стане те, що вони гратимуть на номінально домашній арені, де точно отримають підтримку наших уболівальників. Переконана, що Ребров і Ко зробили правильні висновки після матчу з боснійцями та готові вриватися на чемпіонат Європи.

Ігор Чернявський, 1:1 (основний час), 4:3 в серії пенальті

Аналізуючи збірну Ісландії, багато хто називає цю команду ще неприємнішим суперником, ніж Боснія і Герцеговина. Справді, "вікінги" — організований колектив, із яким уже навряд чи пройде трюк імені Романа Яремчука. До того ж ми всі знаємо, як невдало для України складаються другі або треті матчі в циклах… Втім, є надія, що підопічні Реброва перенесуть драйв останніх хвилин у Зениці на матч у Вроцлаві. Враховуючи рівень суперника, прогнозую бойову нічию 1:1 в основний час.

В овертаймах, думаю, переможця також виявити не вдасться – команди гратимуть надто обережно, і на нас чекатиме серія пенальті, в якій, сподіваюся, точнішими будуть саме наші футболісти. Ставлю на 4:3 по пенальті з двома сейвами Луніна.

Станіслав Лисак, 1:0

Ісландія доволі грізний і неприємний суперник для збірної України. Силова команда, яка може нав'язувати боротьбу на другому поверсі й дуже небезпечна на стандартах. Підопічні Сергія Реброва не дуже впевнено зіграли проти Боснії і Герцеговини, але є надія, що робота над помилками зроблена і позитивний результат буде досягнений.

Олександр Булава, 1:0

Збірна Ісландії — добре організована команда. У матчі проти України буде робити ставку на контратаки та стандартні положення.Українцям буде важко зламати злагоджену оборону ісландців. Однак майстерності та класу "синьо-жовтим" повинно вистачити, щоб здобути мінімальну перемогу.

Максим Розенко, 2:1 (у додатковий час)

Є побоювання, що весь фарт збірна України витратила в попередньому матчі з Боснією і Герцеговиною. Але все ж ризикну поставити на перемогу команди Сергія Реброва в додатковий час.