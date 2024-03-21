Чемпіон ставить на Україну

Уся редакція Champion.com.ua прогнозує перемогу команди Сергія Реброва.

Джерело - Чемпіон.

Редакція Чемпіона зробила свої передбачення на матч збірної України проти Боснії і Герцеговини в півфіналі плей-оф кваліфікації Євро-2024. Прогнози вийшли оптимістичними.

Найпопулярнішим став рахунок 2:1 на користь "синьо-жовтих". Чи мали журналісти рацію — побачимо незабаром.

Андрій Твердохліб, 0:2

Збірна України, попри труднощі зі складом, сильніша від суперника — як за прізвищами, так і за грою. Тож підопічні Реброва мають проходити Боснію і Герцеговину із запасом міцності. Єдиний шанс для боснійців мені бачиться в тім, що протистояння складається з одного матчу, ще й на полі суперника: пропусти ми першими, постраждає не лише мій сміливий прогноз, а й перебіг самого матчу. Сподіваюся, заб'ємо першими й не відпустимо нитки гри зі своїх рук (ніг).

Андрій Дунець, 1:2

Попри втрати (Степаненко, Ярмоленко і, ймовірно, Циганков), підопічні Реброва залишаються найсильнішою командою цієї пари. Авжеж, для того, аби перелічити всіх людей в Україні, які бачили бодай 3 матчі збірної Боснії у груповому раунді відбору, мабуть, знадобиться не набагато більше, ніж пальці обох ніг та рук того, хто такий підрахунок вестиме. Я, на жаль, до цього числа теж не потраплю, відтак, розмірковуючи про аргументи суперника, доводиться вдаватися до метафізики: балканські трибуни, українське прокляття плей-оф, Едін Джеко зрештою... Втім, ця сама диванна аналітика нам каже також про те, що перші поєдинки у двоматчевих "спайках" збірній України даються краще, ніж другі. До того ж боснійців у Зениці не так давно вже перемагали, тоді теж був матч із розряду "все або нічого".

Максим Салівон, 1:2

Нас очікує значно складніший матч, ніж здається багатьом. Фактор місця проведення зустрічі, балканська впертість та вміння провокувати, відсутність Ярмоленка та Степаненка — основні союзники господарів. Однак за "синьо-жовтих" говорить вища, ніж в опонента, виконавська майстерність. А тому на мінімальну перемогу награємо — 2:1 на користь України.

Віктор Слюсаренко, 1:2

Матч буде дуже напруженим, адже на переможця чекає вихід до фіналу плей-оф. Нерви будуть на межі. Склад в українців буде дещо розбалансований - певні гравці мають повну ігрову практику в європейських клубах, і в деяких із них накопичилася втома. А гравці клубів УПЛ пройшли збори, проте мають незначну ігрову практику офіційних матчів. Тож досягнення позитивного результату дуже багато в чому залежить від тренерського штабу збірної України, який має правильно обрати склад команди.

Станіслав Лисак, 1:2

Доволі очевидно, що фаворитом протистояння є підопічні Сергія Реброва, однак насторожує форма провідних українських футболістів, особливо в атакувальній зоні. Артем Довбик має тривалу безгольову серію, Віктор Циганков тільки відновився від пошкодження, а Михайло Мудрик не так регулярно отримує ігрову практику в Челсі. Підбір гравців у збірній Україні звичайно кращий і перемоги "на класі" я й очікую.

Олександр Булава, 1:2

Збірну України очікує важкий матч на виїзді, вболівальники будуть підтримувати Боснію. Не варто очікувати від гравців обох команд відкритої гри. Однак українцям, попри кадрові втрати, повинно вистачити майстерності, щоб пройти далі.

Микола Дендак, 0:2

Гадаю, відсутність Степаненка не стане глобальною проблемою в захисті — Забарний та Матвієнко навряд дадуть боснійцям багато можливостей забити, і враховуючи форму наших воротарів, я все ж думаю, що ми не пропустимо взагалі. А відносно нападу, всупереч спаду Довбика та травмах Циганкова і Ярмоленка в нас вистачає досвідчених та якісних гравців, щоб забезпечити результат. Якби національна команда була в оптимальному складі, то я б очікував на розгром, а так — суха перемога з невеликою кількістю голів.

Олег Сагайдак, 2:3

Босняків гнатимуть уперед рідні темпераментні балканські трибуни, тому матч не буде "легкою прогулянкою". Але патріотично-оптимістично налаштований щодо підсумкового результату. Вважаю, що переможе Україна — 3:2, бо має більш талановиті склад і тренерський штаб. Також в українців була можливість краще підготуватися до плей-оф Євро-2024.

Соломія Романчук, 1:2

Вважаю, що для збірної України ця гра не буде легкою, адже всі розуміють, що стоїть на кону. На мою думку, підопічні Сергія Реброва все ж здобудуть перемогу з рахунком 2:1, бо для тріумфу у нас є все - досвід, індивідуальні якості та характер. Якщо це правильно поєднати, то буде позитивний результат. Найголовніше - не недооцінити суперника та не вважати справу зробленою ще до стартового свистка.

Ігор Чернявський, 0:2

Не варто чекати легкої прогулянки, зважаючи на непросту долю нашої збірної в плей-оф, а також відсутність кількох ключових футболістів. Але все ж вірю в те, що саме клас поб'є порядок, а не навпаки. Думаю, цей матч чимось нагадає протистояння, яке відбулося в листопаді 2021 року – не без нервів, але дотиснемо в другій половині. Цілком можливо, що й рахунок буде такий самий – 2:0.

Владислав Уткін, 0:1

Вважаю, що матч буде дуже закритим, команди не будуть ризикувати в такому важливому поєдинку. Фактор чужих трибун та відсутність ігрової форми лідерів атаки не дозволять Україні створити багато моментів біля воріт суперника. Прогнозую важкий матч, у якому підопічні Реброва завдяки індивідуальним якостям все-таки зможуть пройти Боснію.

Максим Розенко, 1:3

Статистика виступів збірної України у подібних стадіях відверто не вражає. Але клас виконавчої майстерності команди Сергія Реброва повинен принести жовто-блакитній дружині таку потрібну перемогу.