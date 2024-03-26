Україна - Ісландія: де дивитися онлайн матч

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграє у фіналі плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024 проти національної команди Ісландії.

Матч відбудеться у вівторок, 26 березня на Міському стадіоні у Вроцлаві, Польща. Початок - о 21:45 за київським часом.

Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO на каналі "Футбол Перший", у розділі "Спорт" та на спеціальному поп-ап каналі, що з’явиться на сервісі в день події. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна".

Також пряма трансляція буде доступною на місцевих телеканалах Суспільного Мовлення (наприклад, Суспільне Львів, Суспільне Черкаси тощо) у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT*).

Коментуватимуть матч Вадим Шевякін та Роберто Моралес.

Радіо Промінь вестиме аудіотрансляцію.

Плеєр із трансляцією MEGOGO

Також на нашому сайті буде доступний текстовий онлайн.

Детальніше про гру читайте в анонсі.

Переможець матчу здобуде путівку на Євро, яке влітку (14 червня - 14 липня) прийме Німеччина.