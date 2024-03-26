Головне
Ребров визначився із заявкою збірної України на матч проти Ісландії
Сьогодні 08:40 5648
Неминучість України та сюрприз для Польщі: суперекспрес на фінал кваліфікації Євро-2024 з коефіцієнтом 4,20
Сьогодні 13:25 110
Букмекери назвали фаворита матчу Україна - Ісландія
Сьогодні 12:30 2802
Виступ українок у Маямі-2024: підсумки
Сьогодні 12:15 213
Шанс для Реброва стати унікальною особистістю та значення тактики: 4 інтриги фіналу кваліфікації плей-оф Україна — Ісландія
Сьогодні 11:30 279
Україна - Ісландія: де дивитися онлайн матч
Сьогодні 11:21 1028
Україна - Ісландія: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 09:51 408
Вдруге за добу Росія завдала удару по об'єкту спортивної інфраструктури
Сьогодні 08:16 429
Україна - Ісландія: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 07:14 3915
Чемпіон ставить на Україну
Сьогодні 06:30 318
Прямі трансляції

Україна - Ісландія: де дивитися онлайн матч

Сьогодні 11:21 1028 0
Україна - Ісландія: де дивитися онлайн матч
#Збірна України з футболу, #Збірна Ісландії з футболу, #Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграє у фіналі плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024 проти національної команди Ісландії.

Матч відбудеться у вівторок, 26 березня на Міському стадіоні у Вроцлаві, Польща. Початок - о 21:45 за київським часом.

Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO на каналі "Футбол Перший", у розділі "Спорт" та на спеціальному поп-ап каналі, що з’явиться на сервісі в день події. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна".

Також пряма трансляція буде доступною на місцевих телеканалах Суспільного Мовлення (наприклад, Суспільне Львів, Суспільне Черкаси тощо) у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT*).

Коментуватимуть матч Вадим Шевякін та Роберто Моралес. 

Радіо Промінь вестиме аудіотрансляцію.

Плеєр із трансляцією MEGOGO

Також на нашому сайті буде доступний текстовий онлайн.

Детальніше про гру читайте в анонсі.

Переможець матчу здобуде путівку на Євро, яке влітку (14 червня - 14 липня) прийме Німеччина.

Коментарі ()
Популярне зараз
Іспанія видала візи нейтральним спортсменам, які підтримують агресію Росії в Україні Іспанія видала візи нейтральним спортсменам, які підтримують агресію Росії в Україні 14641
Олімпійська збірна України програла перший матч у власній історії Олімпійська збірна України програла перший матч у власній історії 2298 1
Грузія - Греція: де дивитися фінальний матч плей-оф кваліфікації Євро-2024 Грузія - Греція: де дивитися фінальний матч плей-оф кваліфікації Євро-2024 1029
Україна - Ісландія: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024 Україна - Ісландія: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024 3915
Ребров визначився із заявкою збірної України на матч проти Ісландії Ребров визначився із заявкою збірної України на матч проти Ісландії 5648
Букмекери назвали фаворита матчу Україна - Ісландія Букмекери назвали фаворита матчу Україна - Ісландія 2802
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 165999 1
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 106904
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 64576 1
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 20727 2
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 24026 7
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10814 2