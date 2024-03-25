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Збірна України провела тренування напередодні матчу з Ісландією

Вчора 23:50 161 0
Збірна України провела тренування напередодні матчу з Ісландією
#Збірна України з футболу, #Сергій Ребров

Джерело - УАФ.

Збірна України у складі 28 гравця провела передматчеве тренування напередодні фіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024 з Ісландією.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

"Тренування - передігрове, а, отже, охоплює всі необхідні атрибути підготовки до важливого матчу. Почавши з розминки та гри у квадрат, збірники перейшли до безпосередньої роботи.

У головного тренера Сергія Реброва є ще певний час до кінця доби, аби визначитися із заявкою з 23-х виконавців на завтрашній матч", - йдеться на офіційному сайті УАФ.

Нагадаємо, українська національна команда переграла боснійців у півфіналі плей-оф кваліфікації Чемпіонату Європи. У вирішальному матчі відбору шляху В збірна України зіграє проти Ісландії. Зустріч відбудеться у польському Вроцлаві у вівторок, 26 березня. Початок - о 21:45. Гра буде номінально домашньою для українців.

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