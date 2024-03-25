Оболонь дуже швидко продала всі квитки на матч з Шахтарем

Джерело - Чемпіон.
Оболонь розпродала всі квитки на матч 22 туру Української Прем’єр-ліги з Шахтарем менше, ніж за три години.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
Пивовари у понеділок відкрили офіційний продаж квитків через сайт. Вартість однієї перепустки складала 200 гривень. За декілька годин всі дозволені місця були розкуплені.
Нагадаємо, Оболонь-Арена вміщує 1500 глядачів за умов воєнного стану. Перший матч з вболівальниками цього року "пивовари" провели проти Чорноморця (1:1) у 18-му турі.
Оболонь посідає 13-те місце в УПЛ. Шахтар лідирує в чемпіонаті України. Матч 22 туру відбудеться 30 березня, початок - о 13:00.