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Оболонь дуже швидко продала всі квитки на матч з Шахтарем

Арена може приймати 1500 осіб за умов воєнного стану
Сьогодні 21:33 124 0
Оболонь дуже швидко продала всі квитки на матч з Шахтарем
#Оболонь, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Оболонь розпродала всі квитки на матч 22 туру Української Прем’єр-ліги з Шахтарем менше, ніж за три години.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Пивовари у понеділок відкрили офіційний продаж квитків через сайт. Вартість однієї перепустки складала 200 гривень. За декілька годин всі дозволені місця були розкуплені.

Нагадаємо, Оболонь-Арена вміщує 1500 глядачів за умов воєнного стану. Перший матч з вболівальниками цього року "пивовари" провели проти Чорноморця (1:1) у 18-му турі.

Оболонь посідає 13-те місце в УПЛ. Шахтар лідирує в чемпіонаті України. Матч 22 туру відбудеться 30 березня, початок - о 13:00.

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