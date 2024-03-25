Яремчук: Потрібно менше говорити, а більше робити на футбольному полі

Джерело - Чемпіон.

Форвард збірної України Роман Яремчук поспілкувався з представниками ЗМІ напередодні матчу зі збірною Ісландії, у якому визначиться володар путівки на Євро-2024.

— Чи є у вас ритуали перед грою?

— Немає ритуалів, потрібно добре готуватися протягом тижня, бути професіоналом, це мій ритуал.

— Караваєв у інтерв’ю сказав, що завтра немає права на помилку. Чи легко налаштуватися?

— Потрібно менше казати пресі, що це матч життя, потрібно вигравати. Нам потрібно менше говорити, а більше робити на полі. Всі ми розуміємо, що це важливий матч, всі хлопці виступають на високому рівні у своїх клубах. Представляти свою країну це зовсім інше. Потрібно менше говорити й завтра показати, що ми не на словах хороші футболісти, а на ділі.

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— Раніше гравці у збірній були з Динамо або Шахтаря і всі знали один одного. Зараз 15 футболістів з різних клубів, про що ми мріяли. Як ти бачиш це, у плач пішло чи мінус?

— Звичайно, це плюс для нашої країни, бо ми представляємо найкращі чемпіонати світу. Тренерському штабу непросто за декілька днів нас зібрати в одну схему, бо у клубах по-іншому ми граємо. Але рівень футболістів виріс, як я раніше сказав, потрібно це показувати на полі. Бо у минулому матчі ми цього не зробили.

— Хто є лідером у роздягальні?

— Мені здається, зараз зміна поколінь у збірній, приходять молоді хлопці. На мою думку, не вистачає Степаненка, Ярмоленка, саме у роздягальні, їхніх лідерських якостей. Не вистачає того, щоб хтось зі старших стряхнув молодих, у хорошому значенні. На такі матчі їх дуже не вистачає. Але зараз є достатньо людей, які виступають на високому рівні та можуть підказати.

— Сказали, що після того, як тренер вийшов з роздягальні, футболісти окремо поспілкувалися, була відверта розмова. Ти був одним із найактивніших. Чи побачив ти, що є зміни в колективі?

— Не знаю, хто це сказав, якщо це була між командою розмова. Ми говорили про те, що ми пройшли вже досвід після Шотландії, коли ми були за крок до ЧС. В матчі проти Уельсу ми розчарували всю країну, ходили, плакалися і витирали соплі один одному. Була розмова, щоб це не повторилося, всі серйозно поставилися, забули матч з Боснією, відправилися в готель. Ситуація у країні не дозволяє зараз святкувати. Потрібно тішити наших уболівальників і хлопців, які тримають спорт.

Соломія Романчук, Чемпіон