Джерело - Чемпіон.
Нападник Мілана Олів'є Жіру отримав пропозицію від Лос-Анджелеса про перехід на правах вільного агента.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Француз має варіанти продовження кар'єри з кращими умовами, однак клуб МЛС залишається фаворитом для форварда.
Зазначається, що колишній партнер по збірній Франції Уго Льоріс закликає Жіру приєднатися саме до Лос-Анджелеса.
🚨🇺🇸 Understand LAFC have sent their formal contract proposal to Olivier Giroud to join as free agent.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 25, 2024
Giroud also received higher proposals from other clubs, taking his time to decide but LAFC are favourites.
📲🇫🇷 Hugo Lloris, pushing for his friend Giroud to join him in MLS. pic.twitter.com/Tz5AhV0GR3
У нинішньому сезоні нападник провів 36 матчів за Мілан, забив 14 голів та віддав 9 асистів.
Раніше повідомлялося, що рішення щодо свого майбутнього 37-річний форвард планує ухвалити ближче до кінця сезону – у квітні або травні.