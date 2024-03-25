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Льоріс закликає Жіру приєднатися до Лос-Анджелеса

Сьогодні 17:46 110 0
Льоріс закликає Жіру приєднатися до Лос-Анджелеса
#MLS, #Лос-Анджелес, #Льоріс, #Мілан, #Олів'є Жіру

Джерело - Чемпіон.

Нападник Мілана Олів'є Жіру отримав пропозицію від Лос-Анджелеса про перехід на правах вільного агента.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Француз має варіанти продовження кар'єри з кращими умовами, однак клуб МЛС залишається фаворитом для форварда.

Зазначається, що колишній партнер по збірній Франції Уго Льоріс закликає Жіру приєднатися саме до Лос-Анджелеса.

У нинішньому сезоні нападник провів 36 матчів за Мілан, забив 14 голів та віддав 9 асистів.

Раніше повідомлялося, що рішення щодо свого майбутнього 37-річний форвард планує ухвалити ближче до кінця сезону – у квітні або травні.

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