Нападник Мілана Олів'є Жіру отримав пропозицію від Лос-Анджелеса про перехід на правах вільного агента.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Француз має варіанти продовження кар'єри з кращими умовами, однак клуб МЛС залишається фаворитом для форварда.

Зазначається, що колишній партнер по збірній Франції Уго Льоріс закликає Жіру приєднатися саме до Лос-Анджелеса.

